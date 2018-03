Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Kjetil Jansrdu si je končno zmago zagotovil že v Kvitfjellu. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

TV SLO 2/MMC: Zadnji moški superveleslalom sezone

Slovencev ni na štartu

15. marec 2018 ob 11:52,

zadnji poseg: 15. marec 2018 ob 12:16

Are - MMC RTV SLO

Mali kristalni globus v superveleslalomu za moške je že oddan Kjetilu Jansrudu, tako da bo finale v Areju odločal le v boju za drugo mesto. Tekma na skrajšani progi se je začela ob 12.15.

Za drugo mesto v tej disciplini se borijo Hannes Reichelt, Vincent Kriechmayr, Aksel Lund Svindal in Max Franz, nekaj možnosti pa imajo še nekateri smučarji.

Slovenci se na finale v Are niso uvrstili.

Štartna lista: 1 M. MAYER AVT 2 A. SEJERSTED NOR 3 M. FRANZ AVT 4 T. TUMLER ŠVI 5 V. KRIECHMAYR AVT 6 A. SANDER NEM 7 H. REICHELT AVT 8 T. DRESSEN NEM 9 K. JANSRUD NOR 10 G. ROULIN ŠVI 11 A. L. SVINDAL NOR 12 C. INNERHOFER ITA 13 B. FEUZ ŠVI 14 A. PINTURAULT FRA 15 A. THEAUX FRA Superveleslalom (5/6): 1. K. JANSRUD NOR 360 točk 2. H. REICHELT AVT 222 3. V. KRIECHMAYR AVT 220 4. A. L. SVINDAL NOR 214 5. M. FRANZ AVT 204 6. B. FEUZ ŠVI 174 7. A. THEAUX FRA 169 8. J. FERSTL NEM 163 . A. A. KILDE NOR 163 10. M. MAYER AVT 160 ... 26. B. KLINE SLO 45 29. M. ČATER SLO 33 49. K. KOSI SLO 2

R. K.