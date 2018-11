TV SLO/MMC: Ob 18. uri začetek sezone v smučarskih skokih

Na zaletišču bo sedem Slovencev

16. november 2018 ob 08:54

Wisla - MMC RTV SLO

Ob 18. uri se bo s kvalifikacijami v Wisli začela jubilejna 40. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Od Slovencev so si vozovnice za Poljsko priskakali Jernej Damjan, Anže Semenič, Timi Zajc, Anže Lanišek, debitant Žak Mogel, Bor Pavlovčič in Tomaž Naglič. V soboto bo v Wisli ekipna tekma, danes pa se bodo skakalci borili za mesta na nedeljski posamični preizkušnji.

Želja za uvodni tekmi novega selektorja Gorazda Bertonclja je, da bi njegovi varovanci držali stik z najboljšimi. "Moja pričakovanja za uvod so, da smo v stiku z najboljšimi in da fantje na tekmi uresničijo predstave s treningov. Če bomo v stiku z najboljšimi, se v ekipi samo stopnjuje samozavest, samozaupanje, sproščenost, potem pa lahko stopnjuješ tudi na področju rezultatov. Primerjave s tujci nismo imeli, morda je to celo dobro, saj gremo vsaj tja lahko samozavestni," je dejal Bertoncelj.

Petek ob 18.00:

Kvalifikacije



Sobota ob 16.00:

Ekipna tekma



Nedelja ob 15.00:

Posamična tekma



Vse v prenosu na TV SLO 2 in MMC-ju.

