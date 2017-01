Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Sergej Ustjugov je ubranil majico vodilnega tekača na turneji. Foto: EPA Sorodne novice Zmagi za Ustjugova in Nilssonovo; Fabjanova do polfinala Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ustjugov dobil tudi drugo etapo

Danes v smučini še ženske

1. januar 2017 ob 14:17

Val Müstair - MMC RTV SLO

Rus Sergej Ustjugov je najbolje začel novoletno turnejo v smučarskih tekih, saj je v Val Müstairju dobil tudi drugo etapo.

Tekači so nastopili na tekmi s skupinskim štartom na 10 kilometrov v klasičnem koraku. V razmiku desetih sekund se je razvrstilo 13 tekačev. Najmanj so zaostali trije Norvežani, drugi je bil vodilni v svetovnem pokalu Martin Johnsrud Sundby.

Danes bo na sporedu še ženska tekma s skupinskim štartom.

10 km klasično, skupinsko (M): 1. S. USTJUGOV RUS 24:50,0 2. M.-J. SUNDBY NOR +1,9 3. D. TÖNSETH NOR 2,3 4. S. RÖTHE NOR 3,3 5. D. COLOGNA ŠVI 5,5 67. M. ŠIMENC SLO 2:21,8 Vrstni red po 2. etapi (od 7): 1. S. USTJUGOV RUS 26:26,2 2. M.-J. SUNDBY NOR +18,9 3. A. HARVEY KAN 59,6 4. A. LARKOV RUS 1:01,5 5. E. IVERSON NOR 1:09,2 ... 64. M. ŠIMENC SLO 3:47,0 Moški (11/32): 1. M.-J. SUNDBY NOR 636 2. F. H. KROGH NOR 455 3. E. IVERSEN NOR 367 4. M. HEIKKINEN FIN 363 5. S. USTJUGOV RUS 350 86. M. ŠIMENC SLO 9

S. J.