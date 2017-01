Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Sergej Ustjugov je ubranil majico vodilnega tekača na turneji. Foto: EPA Na drugi tekmi turneje svetovnega pokala smučarjev tekačev Tour de Ski je v švicarskem Val Müstairu na ženski preizkušnji na pet kilometrov s skupinskim startom slavila Norvežanka Ingvild Flugstad Oestberg. Foto: EPA Sorodne novice Zmagi za Ustjugova in Nilssonovo; Fabjanova do polfinala Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ustjugov in Oestbergova najboljša v Švici; Lampičeva 14.

Danes v smučini še ženske

1. januar 2017 ob 14:17,

zadnji poseg: 1. januar 2017 ob 17:28

Val Müstair - MMC RTV SLO/STA

Rus Sergej Ustjugov je najbolje začel novoletno turnejo v smučarskih tekih, saj je v Val Müstairju dobil tudi drugo etapo. Pomerile so se tudi tekačice, slavila je Norvežanka Ingvild Flugstad Oestberg.

Tekači so nastopili na tekmi s skupinskim štartom na 10 kilometrov v klasičnem koraku, Ustjugov je bil prvi (24:50,0).

V razmiku desetih sekund se je razvrstilo 13 tekačev. Najmanj so zaostali trije Norvežani, drugi je bil vodilni v svetovnem pokalu Martin Johnsrud Sundby (+1,9).

Edini slovenski predstavnik Miha Šimenc je bil 67. (2:21,8).

Lampičeva 14. v Val Müstairu

Nedelja je bila rezervirana tudi za žensko preizkušnjo pet kilometrov s skupinskim štartom, na kateri je slavila Norvežanka Ingvild Flugstad Oestberg (13:21,2). Norvežanka Heidi Weng, ki je za najhitrejšo rojakinjo zaostala sedem sekund, tretje mesto si je z 11,4 sekunde zaostanka pritekla Finka Krista Parmakoski.

Na startu tekme je bilo pet Slovenk. Anamarija Lampič je kot 14. zaostala 40,7 sekunde, Alenka Čebašek je bila 51. (+ 1:39,0), Vesna Fabjan 57. (+ 2:03,2), Katja Višnar 59. (+ 2.05,8), Lea Einfalt pa 62. (+ 2:32,0).

Tekači bodo imeli na turneji zdaj prost dan, v torek pa jih v nemškem Oberstodrfu čakata preizkušnji v skiatlonu, ženske na 2 x 5 km, moške pa na 2 x 10 km.

SMUČARSKI TEKI

SVETOVNI POKAL

TOUR DE SKI, Val Müstair



10 km klasično, skupinsko (M): 1. S. USTJUGOV RUS 24:50,0 2. M.-J. SUNDBY NOR +1,9 3. D. TÖNSETH NOR 2,3 4. S. RÖTHE NOR 3,3 5. D. COLOGNA ŠVI 5,5 67. M. ŠIMENC SLO 2:21,8 Vrstni red po 2. etapi (od 7): 1. S. USTJUGOV RUS 26:26,2 2. M.-J. SUNDBY NOR +18,9 3. A. HARVEY KAN 59,6 4. A. LARKOV RUS 1:01,5 5. E. IVERSON NOR 1:09,2 ... 64. M. ŠIMENC SLO 3:47,0 Moški (11/32): 1. M.-J. SUNDBY NOR 636 2. F. H. KROGH NOR 455 3. E. IVERSEN NOR 367 4. M. HEIKKINEN FIN 363 5. S. USTJUGOV RUS 350 86. M. ŠIMENC SLO 9 ---------------------------------------

5 km klasično, skupinski štart (Ž): 1. I.-F. ÖSTBERG NOR 13:21,2 2. H. WENG NOR +7,0 3. K. PARMAKOSKI FIN 11,4 4. N. FÄNDRICH ŠVI 24,6 5. S. NILSSON ŠVE 25,1 14. A. LAMPIČ SLO 40,7 51. A. ČEBAŠEK SLO 1:39,0 57. V. FABJAN SLO 2:03,2 55. K. VIŠNAR SLO 2:05,8 62. L. EINFALT SLO 2:32,0 Vrstni red po 2. etapi (od 7): 1. I.-F. ÖSTBERG NOR 15:40,7 2. H. WENG NOR +10,3 3. S. NILSSON ŠVE 23,8 4. K. PARMAKOSKI FIN 42,0 11. A. LAMPIČ SLO 1:39,1 51. A. ČEBAŠEK SLO 2:47,0 47. V. FABJAN SLO 2:50,0 Ženske (11/32): 1. H. WENG NOR 743 2. I.-F. ÖSTBERG NOR 703 3. K. PARMAKOSKI FIN 522 4. S. NILSSON ŠVE 431 5. M. BJÖRGEN NOR 423 ... 38. A. LAMPIČ SLO 54 45. V. FABJAN SLO 35 53. A. ČEBAŠEK SLO 24 58. K. VIŠNAR SLO 18 82. E. UREVC SLO 1

S. J., D. S.