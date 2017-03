Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Rok Marguč je poudaril, da bi bila tekma v takšnem vremenu, kot je danes v Sierri Nevadi, neregularna. Foto: BoBo Skupaj smo imeli letos šest tekem, zdaj bi jih v šestih dnevih morali imeti pet. Da organiziraš prvenstvo brez enega rezervnega dneva, je neumnost in hud spodrsljaj. Program bi znal sestaviti vsak desetletni otrok, Fis ga ne zna. Zveza nima nobene logike, jaz mislim, da hoče naš šport povsem izriniti na stran. Izidor Šuštaršič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Sierri Nevadi nagaja vreme; velika kritika FIS-u

Marguč: Tekma bi bila neregularna

14. marec 2017 ob 10:17,

zadnji poseg: 14. marec 2017 ob 11:18

Sierra Nevada - MMC RTV SLO/STA

Prireditelji svetovnega prvenstva v deskanju na snegu v Sierri Nevadi so morali zaradi močnega vetra, sneženja in slabe vidljivosti odpovedati današnji paralelni veleslalom.

"Na vrhu proge močno piha, takega vetra, predvsem v zgornjem delu, še nisem doživel. Tekma ne bi bila samo neregularna, ampak tudi nevarna," je dejal glavni trener slovenske reprezentance Izidor Šušteršič.

Zaradi sneženja, sunkov vetra in slabe vidljivosti so prireditelji kvalifikacije, ki so bile predvidene za 9. uro, prestavili za eno uro. Vseeno pa tudi vremenska napoved ni bila obetavna, razmere so se le še plabšale, tako da so se organizatorji odločili za odpoved tekmovanja. Po novem ga bodo izpeljali v četrtek, tako kot je bilo predvideno, pa bo v sredo paralelni slalom, s kvalifikacijami se bo začel ob 13. uri.

Vprašanje, kako naprej?

Kakšen bo program za naprej, se za zdaj lahko le ugiba. Velika težava je v tem, da imajo tekmovalci že v petek tekmo svetovnega pokala v Winterbergu, kar pomeni velik logistični zalogaj. "Tudi za jutri je napoved slaba, še naprej bo pihalo, a štart slaloma je nižje kot veleslaloma, zato naj bi tekmo lahko izpeljali. V četrtek pa bo veleslalom. S tem pa so nastali drugi problemi. Reprezentance morajo v četrtek iz hotelov, imajo letalske karte za Nemčijo, kjer imamo že v petek tekmo svetovnega pokala. Ne vem, kako nas bodo v četrtek po svetovnem prvenstvu v dveh letalih spravili v Nemčijo, mi, če zamudimo četrtkov let, v Nemčijo lahko odpotujemo šele čez dva dneva. Upam, da bomo lahko spremenili karte, v nasprotnem primeru nas v Winterberg ne bo," je dejal glavni trener slovenske reprezentance Izidor Šušteršič.

Kritika smučarski zvezi

Slovenski strokovnjak ni jezen, ker so tekmo odpovedali, saj zaradi razmer ne bi bila regularna, ima pa zaradi programa veliko pripomb na Mednarodno smučarsko zvezo (FIS), ki si je pridelala še en minus. "Skupaj smo imeli letos šest tekem, zdaj bi jih v šestih dnevih morali imeti pet. Da organiziraš prvenstvo brez enega rezervnega dneva, je neumnost in hud spodrsljaj. Program bi znal sestaviti vsak desetletni otrok, Fis ga ne zna. Zveza nima nobene logike, jaz mislim, da hoče naš šport povsem izriniti na stran," je razočaran Šušteršič, ki bo moral zdaj kot "deklica za vse" v slovenski reprezentanci v logistično akcijo, da bo ekipa lahko podaljšala bivanje v Sierri Nevadi.

M. L.