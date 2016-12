Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 16 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Ana Drev je po treh veleslalomih v tej sezoni na šestem mestu. Foto: Miloš Vujinović/BoBo

V vodstvu Shiffrinova, Ana Drev sedma

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

27. december 2016 ob 08:25,

zadnji poseg: 27. december 2016 ob 10:52

Semmering - MMC RTV SLO

Mikaela Shiffrin vodi po prvi vožnji ženskega veleslaloma v Semmeringu. Odlično je svojo nalogo opravila tudi Ana Drev, ki je zasedla sedmo mesto. Finale bo ob 13. uri.

Shiffrinova se je na progo podala s številko 15 in se edina spustila pod minuto. Najbolj se ji je približala Manuela Mölgg, ki je zaostala 27 stotink. Manj kot pol sekunde zaostanka ima le še njena rojakinja Marta Bassino.

Ana Drev za vodilno Američanko zaostaja za 96 stotink. Nastopila je s štartno številko dve in vodila vse do nastopa Tesse Worley, ki je prvo vožnjo opravila kot šesta. Na trdi progi so se najbolj izkazale tekmovalke ob zaključku prve jakostne skupine - Shiffrinova (15), Mölggova (13) in Bassinova (12). S petim mestom se je presenetila Taina Barioz, ki je imela številko 20.

Poleg Drevove bo imela Slovenija, kot kaže, še dve finalistki. Ilka Štuhec je trenutno 23. (+1,58), Tina Robnik pa 25. (+1,75).

Po 14 mesečni odsotnosti se je vrnila Anna Veith, zmagovalka svetovnega pokala leta 2014 in 2015. Z zaostankom več kot treh sekund se ni uvrstila v finale.

Današnji veleslalom v Semmeringu je nadomestilo za tekmo v Courchevelu, ki je bila odpovedana zaradi premočnega vetra. V sredo bo na tem avstrijskem prizorišču še en veleslalom, v četrtek pa slalom.

VIDEO Prva vožnja Ane Drev

R. K.