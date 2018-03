Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Kjetil Jansrud je sobotni smuk končal na četrtem mestu. Foto: Reuters Dodaj v

Jansrudu četrti globus, Kline ostal brez finala v Äreju

Čater odstopil po odličnem vmesnem času

11. marec 2018 ob 08:24,

zadnji poseg: 11. marec 2018 ob 12:09

Norvežan Kjetil Jansrud je v Kvitfjellu pred svojimi gledalci dobil superveleslalom in si že pred finalom sezone zagotovil tretji globus v tej disciplini.

Pred tekmo je bilo v igri za globous še vsaj šest tekmovalcev, a Norvežanu je šel razplet na roke. Njegov največji konkurent Aksel Lund Svindal je odstopil, Hannes Reichelt je bil le peti, kar pomeni, da je razlika narasla na več kot sto točk. Jansrud je mali kristalni globus v tej disciplini osvojil že lani. Skupno je zanj to četrti mali globus, enega ima še v smuku.

Presenečenje Sejersteda

Drugi je bil Švicar Beat Feuz, tretji pa senzacionalno Brice Roger, ki je nastopil z visoko štartno številko 49. Francoz je letos v tej disciplini osvojil le štiri točke, z novimi 60 pa je pridobil kar 21 mest v seštevku discipline. S tem je Boštjan Kline padel na 26. mesto in ostal brez finala. Kline je bil sicer točkovno blizu finala (zmanjkali sta mu dve točki), a je povsem izven forme. Tokrat je bil komaj 40.

Odličen vmesni čas Čatra, a ...

Najboljši vtis je pustil Martin Čater, ki je po odličnem drugem vmesnem času (kjer je zaostal le za Jansrudom) odstopil in tako ostal brez finala v Äreju. Dve točki je tako z 29. mestom osvojil le Klemen Kosi.

Smučarje zdaj čaka le še finale sezone v Areju.

Končni vrstni red: 1. K. JANSRUD NOR 1:33,21 2. B. FEUZ ŠVI +0,22 3. B. ROGER FRA 0,33 4. A.-S. SEJERSTED NOR 0,34 5. M. OSBORNE PARADIS KAN 0,44 6. M. CAVIEZEL ŠVI 0,45 7. H. REICHELT AVT 0,47 8. T. DRESSEN NEM 0,57 . M. FRANZ AVT 0,57 10. A. SANDER NEM 0,58 ... 29. K. KOSI SLO 1,23 40. B. KLINE SLO 1,98 44. M. HROBAT SLO 2,18 Odstop: Čater, Svindal, Mayer, ... Skupno (33/37): 1. M. HIRSCHER AVT 1.494 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 1.205 3. K. JANSRUD NOR 815 4. B. FEUZ ŠVI 796 5. A. L. SVINDAL NOR 776 6. A. PINTURAULT FRA 687 7. T. DRESSEN NEM 567 8. A. MYHRER ŠVE 522 9. V. KRIECHMAYR AVT 504 10. M. MAYER AVT 502 34. Ž. KRANJEC SLO 227 51. M. ČATER SLO 133 65. B. KLINE SLO 83 78. Š. HADALIN SLO 58 96. K. KOSI SLO 42 153. M. HROBAT SLO 3 Superveleslalom (5/6): 1. K. JANSRUD NOR 360 2. H. REICHELT AVT 222 3. V. KRIECHMAYR AVT 220 4. A. L. SVINDAL NOR 214 5. M. FRANZ AVT 204 6. B. FEUZ ŠVI 174 7. A. THEAUX FRA 169 8. J. FERSTL NEM 163 . A. A. KILDE NOR 163 10. M. MAYER AVT 160 ... 26. B. KLINE SLO 45 29. M. ČATER SLO 33 49. K. KOSI SLO 2

S. J.