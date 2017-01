Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Stina Nilsson lovi uspeh kariere. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V živo: Zadnja etapa tekaške novoletne turneje

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC TV

8. januar 2017 ob 11:26

Val di Fiemme - MMC RTV SLO

Smučarje tekače za konec novoletne turneje čaka tradicionalni vzpon na Alpe Cermis. Ob 11.30 se je začela zadnja etapa v ženski konkurenci.

Naporen ritem tekem je precej oklestil konkurenco, saj je na štartu zadnje etape le še 31 tekmovalk. V skupnem seštevku ima Stina Nilsson 20 sekund prednosti pred Heidi Weng, tretja Krista Parmakoski zaostaja 54 sekund.

Prenos zadnje etape lahko spremljate na TV Slovenija 2 in MMC TV. Prenos aktivirate s klikom na spodnjo sliko.



Ob 15.30 se bo začelo še sklepno dejanje na moški turneji.

Vrstni red po 6. etapi (od 7): 1. S. NILSSON ŠVE 1:53:45,9 2. H. WENG NOR +19,2 3. K. PARMAKOSKI FIN 53,9 4. I.-F. ÖSTBERG NOR 1:23,3 5. J. DIGGINS ZDA 1:56,5

Neposredni prenos:

