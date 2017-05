Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Prejšnja skakalnica v Velenju je bila črna gradnja, zato so jo porušili. Foto: BoBo VIDEO V Velenju nov skakalni center Sorodne novice Tudi velenjska skakalnica črna gradnja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Velenje ima nov skakalni center za pol milijona evrov

Več kot 60-letna tradicija skokov v Velenju

26. maj 2017 ob 21:13

Velenje - MMC RTV SLO/STA

V Velenju so na Grajskem griču pod Velenjskim gradom v petek odprli nov smučarsko skakalni center, ki ima šest skakalnic.

Skakalnice so velikosti HS 70, HS 45, HS 25, HS 15, HS 9 in najmanjša skakalnica K5. Kot je na novinarski konferenci pred odprtjem centra povedal velenjski župan Bojan Kontič, je projekt zelo pomemben za Velenje, ki je že bilo znano po smučarsko skakalnem centru. Po Kontičevih besedah so sprva naložbo ocenili na 400.000 evrov, a se je potem zaradi sanacije brega podražila na več kot 560.000 evrov.

Predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije Ljubo Jasnič je dejal, da je Velenje dobilo skakalnice, ki bodo velenjskemu smučarsko skakalnemu centru omogočile pridobitev dobrih skakalcev. Postregel je tudi s podatkom, da je zveza v zadnjih dveh letih v Sloveniji obnovila plastiko na 15 skakalnicah, kar jih je skupno stalo 450.000 evrov. Dodal je še, da ima zveza registriranih 591 skakalcev.

Občina prispevala 390.000 evrov

Mestna občina Velenje je konec minulega leta zaključila izgradnjo novih skakalnic HS 45 in HS70 s pripadajočim sodniškim stolpom in črpališčem za skakalnici v vrednosti 561.208 evrov. Od tega je občina zagotovila sredstva v višini 390.538 evrov, Fundacija za šport je prispevala 59.400 evrov. Preostala sredstva so prejeli iz naslova državnih sredstev, ki so namenjena občinam za sofinanciranje investicij. Prejšnje skakalnice so porušili, saj niso imele gradbenega dovoljenja.

Novi skakalnici ustrezata najnovejši tehniki smučarskih skokov in sta ustrezni za trening mlajših selekcij v ženski in moški konkurenci. V sklopu izgradnje skakalnic so obnovili tudi sodniški stolp, klubske prostore, namestili novo varovalno ograjo, uredili tribune za gledalce in okolico. Vrednost dodatnih ureditvenih del znaša 44.688 evrov.

Skoki v Velenju imajo lepo tradicijo

Smučarsko skakalni klub Velenje se ponaša z več kot 60-letno tradicijo in je minulo leto v okviru praznovanja občinskega praznika za svoje delovanje prejel nagrado - Grb Mestne občine Velenje. Trenutno imajo v klubu več kot 30 aktivnih tekmovalcev v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji, ki tekmujejo v svetovnem, celinskem in alpskem pokalu ter se udeležujejo olimpijskih festivalov evropske mladine (EYOF) in iger v okviru alpskega pokala OPA.

A. V.