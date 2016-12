Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Ana Drev je najvišje uvrščena Slovenka v veleslalomskem seštevku za svetovni pokal. Foto: Miloš Vujinović/BoBo

Veleslalom: Shiffrinova vodi, v finalu dve Slovenki

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

28. december 2016 ob 10:30,

zadnji poseg: 28. december 2016 ob 11:56

Semmering - MMC RTV SLO

Na veleslalomski tekmi za svetovni pokal na Semmeringu po prvi vožnji vodi Mikaela Shiffrin. V finalu bosta nastopili dve Slovenki, Ana Drev (13.) in Ilka Štuhec (29.).

Preostali slovenski tekmovalki se nista uspeli uvrstiti v finalno vožnjo. Tina Robnik je nastop v drugi vožnji zgrešila za štiri stotinke sekunde (zasedla je 31. mesto), Katarina Lavtar je bila 36.

Shiffrinova najhitrejša

Prvo vožnjo je najbolje odpeljala Mikaela Shiffrin, ki je bila pri vseh merjenjih vmesnega časa najhitrejša, ob prihodu v cilj je z vrha lestvice izrinila tedaj vodilno Viktorio Rebensburg. Ta je za Američanko zaostala za osem stotink sekunde. Drevova je ob merjenju prvega vmesnega časa za tedaj vodilno Rebensburgovo zaostajala za 43 stotink sekunde, ob drugem merjenju za 52 stotink, zaostanek se je do cilja več kot podvojil (+1,05). Vremenske razmere do tekmovalk v drugi polovici prve jakostne skupine niso bile več tako prijazne, veter in sneženje sta se precej okrepila, kar je znatno vplivalo na čase ob prihodu v cilj.

Kljub slabšim razmeram pa so prvo vožnjo odlično opravile Slovakinja Petra Vlhova, Avstrijka Ricarda Haaser in Norvežanka Ragnhild Mowinckel. Vse so se uvrstile med najboljših deset in Drevovo 'izrinile' na 13. mesto. V finale se je uvrstila še Štuhčeva, zasedla je 29. mesto, za Shiffrinovo je zaostala za dve sekundi in 19 stotink.

Finale se bo začel ob 13.30 s prenosom na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Veleslalom (Ž), Semmering

Vrstni red po 1. vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:00,84 2. V. REBENSBURG NEM +0,08 3. T. WORLEY FRA 0,10 4. F. BRIGNONE ITA 0,23 5. S. BRUNNER AVT 0,60 6. M. MOELGG ITA 0,61 7. L. GUT ŠVI 0,71 8. P. VLHOVA SLK 0,80 9. R. HAASER AVT 0,88 10. R. MOWINCKEL NOR 0,91 ... 13. A. DREV SLO 1,13 29. I. ŠTUHEC SLO 2,19 31 T. ROBNIK SLO 2,25 36. K. LAVTAR SLO 2,59 Odstop: Goggia, Hasegawa ...

M. L.