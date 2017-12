Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Olimpijski stadion v Pjongčangu bo pripravljen za odprtje iger 9. februarja. Foto: Reuters Dodaj v

Veliko zanimanje za olimpijske vstopnice za alpsko smučanje, majhno za biatlon

V Pjongčangu prodali 61 odstotkov vstopnic

24. december 2017 ob 15:15

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Prireditelji zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu so sporočili, da so prodali 61 odstotkov oziroma 655.000 vstopnic. Zimske olimpijske igre bodo na sporedu med 9. in 25. februarjem 2018.

Največ zanimanja je za tekme v alpskem smučanju, saj so do zdaj prodali 81 odstotkov vstopnic, sledijo pa preizkušnje v smučarskih tekih (79 odstotkov) ter v hitrostnem drsanju na kratke proge (74 odstotkov), kjer imajo gostitelji iger tudi največ možnosti za odmeven izid. Izjemno slabo poteka prodaja za biatlonske preizkušnje, trenutno je prodanih le 41 odstotkov vstopnic.

Prireditelji so za odprtje iger prodali 67, za zaključno slovesnost pa le 35 odstotkov vstopnic.

C. R.