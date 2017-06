Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 11 glasov Ocenite to novico! Najboljša hrvaška alpska smučarka, dobitnica štirih zlatih in dveh srebrnih kolajn z zimskih olimpijskih iger ter zmagovalka več kot 30 tekem v svetovnem pokalu, je državna sekretarka za šport. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Verbalno napadli Janico Kostelić, policija prijela 12 ljudi

Incident se je zgodil na trajektu

11. junij 2017 ob 16:04

Split - MMC RTV SLO/STA

Hrvaško smučarsko šampionko Janico Kostelić je skupina ljudi verbalno napadla, zaradi česar je zdajšnja državna sekretarka za šport incident prijavila policiji.

Najboljša hrvaška alpska smučarka je v soboto na trajektu iz Splita proti Braču doživela neprijetno izkušnjo. Izgredniki so na trajektu obkolili vozilo, v katerem so bile Kostelićeva in še dve ženski, ter jo začeli glasno zmerjati in obkladati z vulgarnimi žaljivkami. Žalili so jo tudi po izkrcanju s trajekta v kraju Supetar.

Incident, ki sta ga obsodila hrvaška vlada in olimpijski komite, je Kostelićeva prijavila policiji, ki je napadalce odkrila s pomočjo videoposnetkov, ki so jih naredili drugi potniki na trajektu. Zaradi kršitve javnega reda in miru je policija pridržala 12 ljudi, najstarejši med njimi ima po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina 27 let, med napadalci pa sta tudi dva mladoletnika.

Vsi napadalci, po poročanju hrvaških medijev naj bi šlo za člane navijaške skupine Torcida, se je zagovarjalo pred sodnikom za prekrške v Splitu. Sedem vpletenih je sodišče obsodilo na petdnevne zaporne kazni, oba mladoletnika izpustilo, od pregona preostalih treh pa je odstopilo.

Napadli tudi Mamića

Pred dnevi se je podoben incident zgodil v Bolu na Braču, kjer je mlajši moški silovito udaril svetovalca nogometnega kluba Dinamo iz Zagreba Zdravka Mamića. Napadalca so ujeli Mamićevi prijatelji, ki so ga pridržali do prihoda policije.

D. S.