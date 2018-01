Veter odpihnil tekaška šprinta v Oberstdorfu

Tekme ne bodo nadomestili

3. januar 2018 ob 13:58

Oberstdorf - MMC RTV SLO

Prireditelji Tour de Skija so morali zaradi močnega vetra odpovedati šprinterski tekmi smučarjev tekačev in tekačic v Oberstdorfu.

Dopoldne se je v kvalifikacijah šprinta v klasični tehniki izkazala Anamarija Lampič, ki je dosegla šesti čas.

Popoldanske izločilne boje, ki bi se morali začeti ob 14.50, so odpovedali zaradi močnega vetra, ki je prevračal reklamne panoje in jih premetaval po progi. Šprinta ne bodo nadomestili, tako da bo imel Tour de Ski šest, in ne sedem etap.

Na Tour de Ski se je prvič zgodilo, da so sredi turneje odpovedali eno od etap. V sezoni 2006/07 so odpovedali uvodni dve etapi, takrat zaradi pomanjkanja snega.

V četrtek je na sporedu tekma s skupinskim štartom.

R. K.