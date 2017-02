Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 79 glasov Ocenite to novico! Boštjan Kline je tretjič stopil na zmagovalni oder, sploh prvič na najvišjo stopničko. Foto: EPA VIDEO Smuk Boštjana Klineta Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Boštjan Kline se veseli krstne zmage!

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC TV

24. februar 2017 ob 11:10,

zadnji poseg: 24. februar 2017 ob 12:49

Kvitfjell - MMC RTV SLO

Boštjan Kline je novo ime na seznamu slovenskih zmagovalcev na tekmah za svetovni pokal, Mariborčan je v Kvitfjellu dobil smuk.

Na treningu je bil spet zelo povprečen (šele 39. čas), na tekmi pa je eksplodiral, saj je bil najhitrejši prav pri vseh vmesnih časih. Najbolj sta se mu približala Avstrijec Matthias Mayer (+0,19) in Norvežan Kjetil Jansrud (+0,20).

Slovensko zmago v smuku ima le še Jerman

Pred Klinetom je med Slovenci smuk za svetovni pokal dobil le še Andrej Jerman. Ta je prvič na najvišjo stopničko stopil v Garmischu 2007, od takrat je torej minilo natanko 10 let in en dan! Drugo zmago pa je slavil v Bormiu 2009.

Ogromno smukačev v eni sekundi

Kot običajno za tekme v Kvitfjellu so bile razlike na vrhu zelo majhne, saj se je v eni sekundi zvrstilo kar 21 smukačev. V ozadju so se nekateri tekmovalci prebili zelo visoko, Nemec Thomas Dressen se je tako s številko 48 prebil kar na šesto mesto.

Nastopili so še trije Slovenci, Martin Čater trenutno zaseda 28. mesto, Klemen Kosi in Rok Perko pa sta prepočasna, da bi se uvrstila med dobitnike točk.

V soboto bo na tem prizorišču še en smuk, v nedeljo pa superveleslalom.

Končni vrstni red: 1. B. KLINE SLO 1:29,20 2. M. MAYER AVT +0,19 3. K. JANSRUD NOR 0,20 4. E. GUAY KAN 0,25 5. M. OSBORNE PARADIS KAN 0,34 6. T. DRESSEN NEM 0,38 7. B. FEUZ ŠVI 0,41 8. T. GANONG ZDA 0,43 9. H. REICHELT AVT 0,60 10. M. CAVIEZEL ŠVI 0,62 11. D. PARIS ITA 0,66 12. A. A. KILDE NOR 0,72 13. C. WALDER AVT 0,79 14. J. GOLDBERG ZDA 0,81 15. C. JANKA ŠVI 0,83 29. M. ČATER SLO 1,34 40. K. KOSI SLO 1,71 41. R. PERKO SLO 1,80 SMUK (6/8): 1. K. JANSRUD NOR 307 2. P. FILL ITA 294 3. D. PARIS ITA 242 4. H. REICHELT AVT 229 5. T. GANONG ZDA 201 6. B. KLINE SLO 194 7. M. MAYER AVT 190 8. A. THEAUX FRA 179 . B. FEUZ ŠVI 179 10. E. GUAY KAN 175 ... 50. M. ČATER SLO 2 51. K. KOSI SLO 1 SKUPNI VRSTNI RED (28/36): 1. M. HIRSCHER AVT 1.275 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 843 . A. PINTURAULT FRA 843 4. K. JANSRUD NOR 735 5. F. NEUREUTHER NEM 525 6. A. A. KILDE NOR 488 7. M. MOELGG ITA 477 8. D. PARIS ITA 439 9. P. FILL ITA 397 10. M. MAYER AVT 373 ... 19. B. KLINE SLO 284 47. Ž. KRANJEC SLO 147 87. M. ČATER SLO 56 94. Š. HADALIN SLO 47 98. K. KOSI SLO 37 147. T. DEBELAK SLO 5

S. J.