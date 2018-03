Video: Schlieri podrsal pri 253,5 m; na tekmo 10 Slovencev

Tekma bo v petek ob 15. uri

22. marec 2018 ob 08:14,

zadnji poseg: 22. marec 2018 ob 12:32

Planica - MMC RTV SLO

Sončna Planica je v idealnih vremenskih pogojih (a ne za vse) postregla z razburljivimi kvalifikacijami, ki jih je najbolj zaznamoval Gregor Schlierenzauer z 253,5 m dolgim poletom. Žal je pri pristanku podrsal.

Če bi se obdržal na nogah, bi izenačil svetovni rekord Stefana Krafta iz lanskega Vikersunda. Pred 13.200 gledalci je kvalifikacije dobil Johann Andre Forfang (241 m) pred Anžetom Semeničem (234 m) in Dawidom Kubackim (224,5 m).

Izvrstno so se odrezali Slovenci, saj se jih je od 13 na tekmo uvrstilo kar deset. Jernej Damjan je bil 14., Jurij Tepeš 16., Robert Kranjec 21., Peter Prevc 25., Tomaž Naglič 28., Anže Lanišek 32., Žiga Jelar 38. in Bor Pavlovčič 40. Izven finala so ostali Tilen Bartol, Nejc Dežman in Domen Prevc, ki je bil podobno kot svetovni prvak Daniel Andre Tande žrtev vetrovnih razmer ob koncu liste nastopajočih.

Kranjec postavil nov mejnik

Spremljali smo ene najboljših kvalifikacij v planiški zgodovini, ki pa jih je ob nastopu zadnje dvanajsterice skazil veter. Da se bo letelo izjemno daleč, je pokazal že slovenski nacionalni paket na začetku. Tekmo je odprl Cene Prevc in poletel 226,5 m, nato pa sta na sceno stopila Jurij Tepeš in Robert Kranjec, ki ju je neslo pred 230 m. Tepeš je pristal pri 235,5 m, Kranjec pa pri 238 m, s čimer je prvi v zgodovini, ki je 200. presegel 200-metrsko znamko.

Osebni rekordi padali kot za stavo

Tekmovalci so drug za drugim izboljševali osebne rekorde in navduševali več kot 13.000 gledalcev, ki so se zbrali ob izteku letalnice bratov Gorišek. Ko je Schlierenzauer s številko podrsal pri 253,5 m, so zalet drastično znižali. Ekstremno daleč sta v nadaljevanju poletela le še Forfang in Semenič (številka 55), po katerem so se razmere na skakalnici povsem spremenile.

Veter ustavil Bartola, Domna Prevca in svetovnega prvaka

Prva žrtev vetrovnih razmer je bil Tilen Bartol (188,5 m), nato pa je letalnica posrkala še Domna Prevca (188 m), ki je bil na treningu najdaljši Slovenec. Ko predzadnji se je proti dnu pognal Tande, ki pa je pristal pri 199,5 m in končal na 41. mestu ter tako v finale potisnil Bora Pavlovčiča.

Na tekmo, ki bo v petek ob 15. uri, se je uvrstilo 40 najboljših. V soboto je na sporedu ekipna tekma, v nedeljo pa finale najboljše trideseterice sezone.

Na treningu trije Slovenci med deseterico

Na edinem treningu je bil najboljši Kamil Stoch pred Noriakijem Kasaijem in Domnom Prevcem. Stoch je zbral 205,1 točke (238,5 m), Kasai 202,3 točke (240 m) in Domen Prevc 198,4 točke (232,5 m). Peter Prevc je bil šesti (227 m), Bartol pa deveti (234,5 m).

Izkazala sta se tudi Semenič (236 m) z 12. in Tepeš s 14. mestom (229,5 m). Daljavo treninga je postavil Johan Andre Forfang z 241 metri. Prvi trening se je zaradi spremenljivega vetra zavlekel, tako da so drugega odpovedali.

Kvalifikacije: daljave točke

1. J.-A. FORFANG NOR 241,0 243,4 2. A. SEMENIČ SLO 234,0 235,3 3. D. KUBACKI POL 224,5 227,7 4. R. KOBAJAŠI JAP 229,5 225,3 5. R. FREITAG NEM 213,5 221,0 10. G. SCHLIEREN. AVT * 253,5 214,5 14. J. DAMJAN SLO 223,5 213,2 16. J. TEPEŠ SLO 235,5 211,0 21. R. KRANJEC SLO 238,0 210,9 25. P. PREVC SLO 214,5 200,0 28. T. NAGLIČ SLO 222,0 199,3 32. A. LANIŠEK SLO 204,0 195,7 37. C. PREVC SLO 226,5 191,2 38. Ž. JELAR SLO 222,5 191,0 40. B. PAVLOVČIČ SLO 214,5 186,7 Izven finala so ostali Bartol, Dežman in Domen Prevc.



Petek:

14.00: Poskusna serija

15.00: Prva serija

sledi Finalna serija

Sobota: 09.00: Ekipna tekma, poskusna serija

10.00: Prva serija

sledi Finalna serija

Nedelja:

09.00: Poskusna serija

10.00: Prva serija

sledi Finalna serija

VIDEO Polet Anžeta Semeniča

VIDEO Poleta Petra in Domna Prevca

VIDEO Schlierenzauer poletel 253,5 m z dotikom

VIDEO Poleta Jurija Tepeša in Roberta Kranjca

R. K.