Federica Brignone je poskrbela za italijansko slavje v Lienzu. Foto: EPA Meta Hrovat je v Lienzu dosegla uspeh kariere. Foto: EPA

Video: Sladka zmaga Brignonejeve, lep ekipni uspeh Slovenk

Tina Robnik po prvi vožnji tretja, na koncu 11.

29. december 2017 ob 10:25,

zadnji poseg: 29. december 2017 ob 14:43

Lienz - MMC RTV SLO

Federica Brignone je dobila zadnji veleslalom za svetovni pokal v koledarskem letu 2017. Od Slovenk se je najbolje odrezala Ana Drev, ki je bila šesta.

Prvo vožnjo sta dve slovenski alpski smučarki končali v elitni deseterici. Izjemno je prvi nastop opravila Tina Robnik, ki je bila celo tretja, Ana Drev je bila sedma, uspeh slovenske reprezentance je z 12. mestom dopolnila Meta Hrovat.

Robnikova v finalu več ni smučala tako suvereno, v srednjem delu je naredila napako, ki ji je vzela veliko hitrosti, ob drugem merjenju vmesnega časa je imela za Brignonejevo že 97 stotink sekunde zaostanka, na koncu je zaostala za sekundo in 41 stotink, kar ji je prineslo 11. mesto.

Drevova je v finalu pridobila mesto in je bila šesta, uspeh kariere je z osmim mestom dosegla Hrovatova, za zmagovalko je zaostala za 73 stotink sekunde. Ostali slovenski smučarki se nista uvrstili v finale, Ana Bucik je bila 40., Neja Dvornik je zasedla 51. mesto.

Brignonejeva preprosto premočna

Za zmago so se udarile najboljše veleslalomistke v letošnji sezoni. Rokavico je z najhitrejšim časom vrgla Brignonejeva, ki je vodstvo prevzela tik pred nastopom Robnikove. Američanka Mikaela Shiffrin, vodilna v skupnem seštevku za svetovni pokal, je sicer smučala hitro, a je v spodnjem delu storila nekaj manjših napak, zaradi katerih je za Italijanko zaostala za osem stotink. O zmagovalki je nato odločala najboljša iz prve vožnje Viktoria Rebensburg, ki je imela na štartu 17 stotink prednosti, a so te hitro skopnele in se je na koncu morala zadovoljiti z drugim mestom.

Veleslalom (Ž), Lienz

Končni vrstni red: 1. F. BRIGNONE ITA 2:05,52 2. V. REBENSBURG NEM +0,04 3. M. SHIFFRIN ZDA 0,08 4. T. WORLEY FRA 0,26 5. S. BRUNNER AVT 0,33 6. A. DREV SLO 0,53 7. P. VLHOVA SLK 0,60 8. M. HROVAT SLO 0,73 9. R. MOWINCKEL NOR 1,17 10. L. GUT ŠVI 1,24 11. T. ROBNIK SLO 1,41 ... Odstop: Bassino Zunaj finala: 40. A. BUCIK SLO 3,13 51. N. DVORNIK SLO 5,25

Po prvi vožnji: 1. V. REBENSBURG NEM 1:02,76 2. M. SHIFFRIN ZDA +0,05 3. T. ROBNIK SLO 0,12 4. F. BRIGNONE ITA 0,17 5. S. GOGGIA ITA 0,19 6. T. WORLEY FRA 0,26 7. A. DREV SLO 0,28 8. S. BRUNNER AVT 0,46 9. M. BASSINO ITA 0,52 10. R. MOWINCKEL NOR 0,74 11. L. GUT ŠVI 0,78 12. M. HROVAT SLO 0,91 Zunaj finala: 40. A. BUCIK SLO 3,13 51. N. DVORNIK SLO 5,25 Odstop: Baud Mugnier, Barioz ...

Skupni vrstni red (14/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 881 2. V. REBENSBURG NEM 510 3. P. VLHOVA SLK 385 4. T. WEIRATHER LIE 374 5. T. WORLEY FRA 336 6. M. GISIN ŠVI 323 7. R. MOWINCKEL NOR 312 8. W. HOLDENER ŠVI 290 9. S. GOGGIA ITA 284 10. L. GUT ŠVI 265 ... 29. A. DREV SLO 96 35. T. ROBNIK SLO 77 51. M. HROVAT SLO 53 52. A. BUCIK SLO 51 63. M. FERK SLO 38 Veleslalom (4/9): 1. V. REBENSBURG NEM 298 2. M. SHIFFRIN ZDA 285 3. T. WORLEY FRA 250 4. M. MÖLGG ITA 200 5. S. BRUNNER AVT 158 ... 8. A. DREV SLO 96 11. T. ROBNIK SLO 77 18. M. HROVAT SLO 53

M. L.