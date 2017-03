Video: Wellinger z zadnjim skokom izgubil norveško turnejo

V finalu šest Slovencev, najboljši Peter Prevc

19. marec 2017 ob 12:19,

zadnji poseg: 19. marec 2017 ob 16:31

Vikersund - MMC RTV SLO

Avstrijec Stefan Kraft je po ponesrečenem finalnem skoku Andreasa Wellingerja na nedeljski tekmi v Vikersundu osvojil norveško turnejo. Zmagal je Kamil Stoch, Peter Prevc je bil šesti.



Vodilnemu Wellingerju je šlo v nedeljo vse na roko. Vodil je po prvi seriji, Kraftu se je drugi skok ponesrečil, potem ko mu je takoj po odskoku rahlo odneslo levo smučko in je zaradi tega doskočil šele pri 215 m in se uvrstil za Petra Prevca, ki ga je prehitel za točko sedem desetink.

Nemec je imel odprto pot do zmage na turneji, nato je povsem pogorel. Doskočil je šele pri 166 m, s prvega padel na 18. mesto, to pa je pomenilo, da je izgubil boj s Kraftom za zmago na turneji. Tekmo je sicer dobil Kamil Stoch pred Noriakijem Kasaijem in Michelom Hayböckom.

Tekma bi se morala po prvem scenariju začeti ob 14.15, a so začetek preložili za 15 minut. Začelo se je z dolgimi poleti, saj je najprej Johann Andre Forfang pristal pri 242,5 m, Daiki Ito pa je nato zmogel še pol metra več. Kevin Bickner je sredi serije postavil nov ameriški rekord (244,5 m). Na žalost je Američan v drugi seriji padel pri doskoku in se huje poškodoval. Po nekajminutni prekinitvi so ga na nosilih vendarle odnesli s skakalnice.

V finalu šest Slovencev, najboljši P. Prevc

Po krajši prekinitvi zaradi Bicknerjevega padca je sledil nastop Jerneja Damjana, ki je imel takoj po odskoku velike težave s sunki vetra, pristal je pri zgolj 135 m, izgubil je ogromno mest, tekmo je sklenil na 27. mestu (po 1. seriji je bil 11.). Od Slovencev se je najbolje odrezal Peter Prevc (235,5 m in 232,5 m), ki je bil šesti, lep ekipni uspel so s sedmim mestom dopolnili Jurij Tepeš (229,5 m in 242 m), z osmim Domen Prevc (236,5 m in 243,5 m), z devetnajstim Anže Semenič (216 m in 223,5 m) in Anže Lanišek, ki je bil 24. (193,5 m in 201,5 m).



Smučarski skoki, Vikersund, nedeljska tekma

Končni vrstni red: daljavi točke 1. K. STOCH POL 238,5/237,0 466,6 2. N. KASAI JAP 239,5/241,5 448,0 3. M. HAYBÖCK AVT 241,5/222,5 430,4 4. J.-A. FORFANG NOR 242,5/245,5 428,7 5. S. KRAFT AVT 237,5/215,0 424,8 6. P. PREVC SLO 235,5/232,5 423,1 7. J. TEPEŠ SLO 229,5/242,0 421,8 8. D. PREVC SLO 236,5/243,5 409,7 9. A. STJERNEN NOR 227,0/225,0 404,4 10. R. JOHANSSON NOR 234,0/215,0 403,0 ... 18. A. WELLINGER NEM 242,0/166,0 371,8 19. A. SEMENIČ SLO 216,0/223,5 360,3 24. A. LANIŠEK SLO 193,5/201,5 315,6 27. J. DAMJAN SLO 226,5/135,0 282,2

Po 1. seriji: daljava točke 1. A. WELLINGER NEM 242,0 228,9 2. K. STOCH POL 238,5 228,3 3. S. KRAFT AVT 237,5 226,9 4. M. HAYBÖCK AVT 241,5 225,3 5. N. KASAI JAP 239,5 216,5 6. P. PREVC SLO 235,5 210,7 7. R. JOHANSSON NOR 234,0 210,6 8. J.-A. FORFANG NOR 242,5 209,9 9. D. PREVC SLO 236,5 208,8 10. J. TEPEŠ SLO 229,5 205,1 11. J. DAMJAN SLO 226,5 203,4 ... 22. A. SEMENIČ SLO 216,0 174,2 30. A. LANIŠEK SLO 193,5 155,9

Skupni vrstni redi:

Raw Air turneja (10/10): točke 1. S. KRAFT AVT 2.298,1 2. K. STOCH POL 2.272,6 3. A. WELLINGER NEM 2.251,3 4. A. STJERNEN NOR 2.210,1 5. P. PREVC SLO 2.180,4 6. J. A. FORFANG NOR 2.160,4 7. M. KOT POL 2.102,9 8. N. KASAI JAP 2.099,0 9. R. JOHANSSON NOR 2.090,7 10. D. ITO JAP 2.082,2 ... 21. J. TEPEŠ SLO 1.516,1 22. J. DAMJAN SLO 1.468,4 24. D. PREVC SLO 1.370,9 30. A. LANIŠEK SLO 1.130,0 35. A. SEMENIČ SLO 1.047,8 46. N. DEŽMAN SLO 887,0 62. T. BARTOL SLO 504,2

Svetovni pokal (24/27): 1. S. KRAFT AVT 1.465 2. K. STOCH POL 1.434 3. D. A. TANDE NOR 1.181 4. A. WELLINGER NEM 1.001 5. M. KOT POL 945 6. D. PREVC SLO 938 7. M. HAYBÖCK AVT 752 8. M. EISENB. NEM 697 9. M. FETTNER AVT 683 10. P. PREVC SLO 650 ... 23. J. TEPEŠ SLO 289 28. J. DAMJAN SLO 133 34. A. LANIŠEK SLO 92 40. C. PREVC SLO 67 45. A. SEMENIČ SLO 31 67. B. PAVLOVČIČ SLO 3 Poleti (3/5): 1. S. KRAFT AVT 245 2. K. STOCH POL 189 4. A. WELLINGER NEM 173 4. P. PREVC SLO 130 5. M. HAYBÖCK AVT 122 ... 7. D. PREVC SLO 113 8. J. TEPEŠ SLO 107 17. J. DAMJAN SLO 39 24. A. SEMENIČ SLO 23 28. A. LANIŠEK SLO 17 39. C. PREVC SLO 7

Pokal narodov (30/33): 1. POLJSKA 5.316 2. AVSTRIJA 5.053 3. NEMČIJA 4.847 4. NORVEŠKA 3.805 5. SLOVENIJA 3.353 6. JAPONSKA 1.254

S. J., M. L.