Vilar verjame, da Zlata lisica ne bo izpadla iz koledarja

Tekmi pod Pohorjem lani odlično gledani

7. december 2017 ob 19:03

Organizatorji 54. Zlate Lisice, ki bo na Mariborskem Pohorju 6. in 7. januarja, so pripravili že vse potrebno za izvedbo tekmovanja, čakajo le še sneg.

"Priprave za tekmovanje potekajo po standardnem tonu in hitrosti. Več kot deset dni je vsa mašinerija pripravljena. Dva dni smo uspešno že ves sistem preizkusili in naredili tudi že nekaj snega," je na današnji novinarski konferenci na Snežnem stadionu pod Pohorjem povedal generalni sekretar organizacijskega odbora Srečko Vilar.

Po njegovih besedah imajo na voljo dovolj vode, snežnih topov in druge opreme, zato lahko potrebnih 70 tisoč kubičnih metrov snega pripravijo v petih ali šestih dneh. "Smo zmerni optimisti in pričakujemo, da nam bo padec temperature do 28. decembra, ko imamo snežno kontrolo, omogočil to narediti," je dodal.

Ker bo to ena zadnjih izbirnih tekem pred odhodom na olimpijske igre, bodo boji na Pohorju še toliko bolj zanimivi. Vilar upa, da bodo tudi letos dosegli tako dobro gledanost kot lani, ko je sobotno tekmo spremljalo 7,36 milijona gledalcev po vsem svetu. "S tem smo zasedli odlično deveto mesto med vsemi tekmami, tako moškimi kot ženskami, v svetovnem pokalu," je poudaril.

Pripravljen je tudi že spremljevalni program. Na Trgu Leona Štuklja v središču mesta bodo ponovno koncerti in javni žrebanji startnih številk.

Med novostmi je družinska vstopnica za nedeljsko tekmo, medtem ko cene preostalih vstopnic ostajajo enake kot lani. Enak ostaja tudi celoten proračun Zlate lisice, ki se giblje okoli 1,1 milijona evrov.

Vilar o prihodnosti Zlate lisice ne dvomi, čeprav je v mednarodnem tekmovalnem programu za zdaj le do sezone 2020/21. Verjame namreč, da se bo zadeva uredila do mednarodne konference v Grčiji maja prihodnje leto: "Imamo relativno trdna zagotovila najvišjih vrhov mednarodne organizacije FIS, da se bo tradicionalna Zlata lisica obdržala v koledarju v tem obsegu kot do zdaj, torej z obema tekmama, ob koncu tedna in v terminu, ki nam omogoča normalno realizacijo."

