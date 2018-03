Vitranška proga odlično pripravljena; Kranjec: Boril se bom za vsak centimeter

Srečko Meden, generalni sekretar organizacijskega odbora, zaradi odlične sezone Kranjca, ki bo po četrtem mestu na OI jutri prvič v karieri nastopil kot član elitne sedmerice, pričakuje po dolgem času tudi ogromno navijačev v ciljni areni: "To potegne gledalce predvsem iz Slovenije in jutri je napovedan velik obisk, mislim, da bo vzdušje in število gledalcev tako, kot še ni bilo." Foto: www.alesfevzer.com

Alpski smučarji že preizkusili vitranško progo

2. marec 2018 ob 16:52

Kranjska Gora - MMC RTV SLO, STA

Tekmovalna proga v Kranjski Gori, ki so jo danes preizkusili nekateri najboljši alpski smučarji, tudi Žan Kranjec, je odlično pripravljena. Pred organizatorji 57. pokala Vitranc pa so samo še zadnji popravki.

Alpski smučarji so danes dopoldne dobili priložnost preizkusiti tekmovalno progo na tako imenovanem prostem oziroma hang treningu. Iz izjav po treningu je mogoče razbrati, da so organizatorji znova opravili izjemno delo in pripravili zelo kakovostno snežno podlago. Progo bodo zdaj zavzeli delavci, ki bodo še nekoliko zgladili podlago z bočnim podrsavanjem oziroma "abručanjem", odstranili odvečen sneg ter postavili vratca, med katerimi bodo nato v soboto z začetkom prve vožnje ob 9.30 lahko vijugali in se merili najboljši veleslalomisti na svetu.

Kranjcu preizkus terena všeč

Slovenija ima po dolgih letih znova domačega aduta za zmago na Pokalu Vitranc. Žan Kranjec je po treningu deloval zelo sproščeno in samozavestno, kar črpa iz najboljših predstav v karieri: "Želja je zanesljivo velika, počutim se dobro, tudi preizkus terena mi je bil všeč, tako da bo zagotovo jutri dobra tekma in dobra podlaga, jaz pa bom dal vse od sebe. Podlaga se mi zdi dobra, zagotovo ni bila še optimalna, vseeno je ponekod še nekaj mehkega snega, kjer je očiščeno, se mi zdi dobra podlaga, ko bodo progo postavili, bodo še 'zabručali' in po mojem mnenju zna biti dobro. Načrt je, da dam vse od sebe, da vsak zavoj izpeljem maksimalno, da dobro odpeljem progo in to je to," je dejal Kranjec. Kranjec bo prvič startal v elitni sedmerici: "To ti da mirnost, da veš, da startna številka ne more biti slaba, in tudi eno dodatno energijo, ko dobiš potrditev, da si med najboljšimi in lahko pričakuješ dobre rezultate in dobre vožnje."