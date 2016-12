Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin je dobila vse tri slalome letošnje sezone in je seveda tudi danes prva favoritinja. Če bo zmagala, bo na Semmeringu v treh dneh slavila tri zmage. Foto: EPA VIDEO Semmering: Nastopa Ane Bu... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vodi Mikaela Shiffrin; tri Slovenke v finalu

Finalna vožnja se bo začela ob 18. uri

29. december 2016 ob 14:44,

zadnji poseg: 29. december 2016 ob 16:31

Semmering - MMC RTV SLO

Na Semmeringu je po dveh veleslalomih danes na sporedu še ženski slalom za svetovni pokal alpskih smučark. Po prvi vožnji vodi Mikaela Shiffrin.

Američanka, vodilna v svetovnem pokalu, je naredila kar nekaj napak in ima le devet stotink prednosti pred Slovakinjo Veroniko Velez Zuzulovo. Na tretjem mestu sta skupaj Wendy Holdener in Frida Hansdotter.

Na vrhu torej nič novega. Shiffrinova je dobila vse tri slalome letošnje sezone. Če bo danes spet zmagala, bo na Semmeringu v treh dneh slavila tri zmage.

Ana Bucik je s številko 23 zaostala 2,73 sekunde in je na 20. mestu. V finalu bosta nastopili še dve Slovenki: Maruša Ferk je 27., Meta Hrovat pa 28. Klara Livk je odstopila.

Finalna vožnja se bo začela ob 18. uri. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

To je zadnja tekma alpskih smučark v letu 2016. Svetovni pokal se bo nadaljeval 3. januarja s slalomom na Sljemenu.

Vrstni red po prvi vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 50,74 2. V. VELEZ ZUZULOVA SLK +0,09 3. W. HOLDENER ŠVI 0,59 . F. HANSDOTTER ŠVE 0,59 5. Š. ŠTRACHOVA ČEŠ 0,68 6. N. LOESETH NOR 1,02 7. I. CURTONI ITA 1,03 8. C. COSTAZZA ITA 1,18 9. E. WIKSTRÖM ŠVE 1,31 10. M. GISIN ŠVI 1,35 11. B. SCHILD AVT 1,40 12. E. MIELZYNSKI KAN 1,62 13. M. SKJÖLD NOR 1,71 20. A. BUCIK SLO 2,73 27. M. FERK SLO 3,51 28. M. HROVAT SLO 3,54

T. O.