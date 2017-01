Z Massijem zveza prekinjena, z Ilko Štuhec zveza slaba

31. januar 2017 ob 18:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Alpski smučarji so se pred odhodom na svetovno prvenstvo predstavili na novinarski konferenci, ki se je začela s pojasnilom, zakaj SZS zapušča Andrea Massi.

"Prejšnji teden smo se sestali z g. Massijem in prekinili pogodbo. Razlog je predvsem v tem, da je delovanje panoge za alpsko smučanje postalo drugačno kot v času, ko je bila podpisana pogodba. Pojavile so se tudi določene nekompatibilnosti. Veste, da g. Massi že od lanskega leta ni sodeloval z žensko ekipo in tudi zato se nismo odločili za podaljšanje pogodbe. Tretja stvar, ki je zelo pomembna, so njegova zadnja stališča o Smučarski zvezi. Vprašljivo je bilo tudi, ali bi v tej luči sploh še želel sodelovati z nami," je razloge, da arhitekt uspehov Tine Maze ne bo več zunanji svetovalec, pojasnil predsednik alpskega odbora pri SZS-ju Iztok Klančnik.

Kline bi bil zadovoljen z deseterico

Massijeve nasvete bo, kot pravi, zelo pogrešal Boštjan Kline, ki upa, da se bo vseeno vsaj po telefonu še kdaj slišal z izkušenim strokovnjakom. Na sobotnem smuku v Garmischu je kljub temu, da ni imel najboljših občutkov, s šestim mestom opravil odlično generalko za SP 2017: "Sezona je za zdaj toplo-hladna. S superveleslalomi sem kar zadovoljen, smuki pa mi z redkimi izjemami niso najbolj uspeli. V St. Moritzu bi bil zadovoljen z uvrstitvijo med deseterico."

Ilka se je oglasila, a je ni nihče razumel

44. svetovno prvenstvo se bo začelo v torek z ženskim superveleslalomom, na katerem bo že prva priložnost za slovensko medaljo. Ilka Štuhec je z zmago na nedeljski tekmi v Cortini nakazala, da je po nekaj slabših rezultatih spet ujela formo, ki jo je krasila decembra. Mariborčanke na novinarski konferenci ni bilo, saj je s svojo ekipo ostala na treningu v Italiji, se je pa oglasila po Skypu. Žal je bila zveza preveč slaba, da bi lahko izvedeli, kakšne so njene želje. A glede na to, da je to sezono zmagala kar v treh disciplinah in da je vodilna smukačica sezone, cilji morajo biti zelo visoki.

Številna ekipa: na SP-ju 15 slovenskih smučarjev

Ekipo za St. Moritz poleg Klineta in Štuhčeve sestavljajo še Ana Drev, Maruša Ferk, Ana Bucik, Meta Hrovat, Tina Robnik, Tilen Debelak, Žan Grošelj, Jakob Špik, Klemen Kosi, Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Martin Čater in Miha Hrobat. Potem ko je bila na prejšnjem SP-ju 24. v veleslaloma, bo Ana Drev tokrat štartala na najvišja mesta: "V zadnjih sezonah sem si nabrala kar nekaj izkušenj in vem, kaj moram narediti, da bi prišla še više." V moškem slalomu ima Slovenija s Štefanom Hadalinom spet smučarja, ki osvaja točke: "V soboto grem v St. Moritz in v ponedeljek me že čaka trening smuka za kombinacijo."

Na sestanku jim rečejo 'small nation'

Vodstvo reprezentance medalje noče napovedovati: "Vesel sem, da imamo močno ekipo, da bomo po dolgem času v velikem številu nastopali v vseh disciplinah in da so fantje in dekleta dobro pripravljeni, tako da se bodo lahko kosali z najboljšimi," je povedal vodja alpincev Miha Verdnik, podobno pa razmišlja tudi trener za hitre discipline Peter Pen: "Vsi nas imajo za majhen narod. 'Small nation' nam rečejo na vsakem sestanku ... Big nations (veliki narodi) hočejo v vsaki disciplini osvojiti vse medalje, mi pa bomo poskušali mešati štrene."

