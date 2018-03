Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Beat Feuz je bil v smuku najboljši leta 2012, ko je bil drugi. Foto: Reuters

Zadnji moški smuk sezone preložen na 13.15

Ob 12.00 ženski smuk

14. marec 2018 ob 08:43,

zadnji poseg: 14. marec 2018 ob 10:27

Are - MMC RTV SLO

Mali kristalni globus za smuk je edini, ki v moški konkurenci še nima lastnika. Najbolje kaže Beatu Feuzu, ki ima 60 točk prednosti pred Akslom Lundom Svindalom.

Zaradi slabih vremenskih razmer - megla in sneg - je začetek smuka preložen z 10.30 na 13.15.



V boju za tretje mesto je v prednosti zmagovalec zadnjega smuka v Kvitfjellu Thomas Dressen. Nemec ima 35 točk naskoka pred Dominikom Parisom.

Od Slovencev si je nastop na zadnjem smuku sezone zagotovil le Martin Čater, ki je v seštevku te discipline na 24. mestu.

Štart ženskega smuka je predviden za 12. uro.

Štartna lista: 1 A. THEAUX FRA 2 C. INNERHOFER ITA 3 H. REICHELT AVT 4 A. SANDER NEM 5 T. DRESSEN NEM 6 B. BENNETT ZDA 7 B. FEUZ ŠVI 8 J. CLAREY FRA 9 A. L. SVINDAL NOR 10 M. FRANZ AVT 11 V. KRIECHMAYR AVT 12 G. ROULIN ŠVI 13 D. PARIS ITA 14 B. ROGER FRA 15 K. JANSRUD NOR 22 M. ČATER SLO

Smuk (8/9): 1. B. FEUZ ŠVI 622 2. A. L. SVINDAL NOR 562 3. T. DRESSEN NEM 401 4. D. PARIS ITA 366 5. K. JANSRUD NOR 314 6. V. KRIECHMAYR AVT 284 7. H. REICHELT AVT 250 8. M. MAYER AVT 248 9. A. THEAUX FRA 214 10. P. FILL ITA 191 ... 24. M. ČATER SLO 59 36. B. KLINE SLO 24 45. K. KOSI SLO 14

