Zagotovljenih mest ne bo več: Vsi skakalci v kvalifikacije

Začetek poletne sezone 14. julija v Wisli

31. maj 2017 ob 09:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Koledarska konferenca Fisa v Portorožu je prinesla novosti tudi na področju smučarskih skokov. Med poletno sezono bodo poskusno ukinili vnaprej zagotovljena mesta za nastop na tekmi.

To pomeni, da bodo tudi najvišje rangirani skakalci prisiljeni nastopiti v kvalifikacijah in si v njih zagotoviti nastop na tekmi. Doslej se je avtomatično na tekmo uvrstilo deset najboljših v skupnem seštevku. Na podlagi preizkusa v sklopu poletne velike nagrade, bodo nato sprejeli odločitev o uvedbi novosti tudi na tekmah svetovnega pokala. Končna odločitev bo padla na rednem jesenskem zasedanju tehničnih komisij Fis oktobra v Zürichu.

Spremembe se obetajo tudi pri ženskih skokih. Odpira se možnost, da bi tudi skakalke nastopile na ekipni tekmi na svetovnih nordijskih prvenstvih. Prvič sta ekipni ženski preizkušnji uvrščeni v okvirni spored tekmovanj v novi zimski sezoni svetovnega pokala, 16. decembra v Hinterzartnu in 20. januarja v Zau.

Ljubno ostaja železni repertoar tekmovanj svetovnega pokala v ženskih skokih, tokrat bosta tekmi ob Savinji 27. in 28. januarja. Prav tako bo Planica še naprej gostila finale sezone v smučarskih skokih s tradicionalnimi poleti 23., 24. in 25. marca 2018. Se bo pa sezona v ženskih skokih prihodnjo zimo sklenila hkrati z moškimi, kajti nemški Oberstdorf bo 24. in 25. marca prihodnje leto prizorišče finalnih preizkušenj svetovnega pokala smučarskih skakalk.

Skakalci bodo letošnjo sezono poletne velike nagrade v smučarskih skokih odprli 14. in 15. julija s tekmama pod žarometi v Wisli. Nato bodo sledili Hinterzarten (29.7.), Courchevel (12.8.), Hakuba (26., 27.8.), Čajkovski (9.9., 10.9.), Almaty (16.9, 17.9), Hinzenbach (1.10.) in Klingenthal (3.10.). Začetek sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih za moške bo 18. novembra v Wisli, svetovno prvenstvo v poletih pa bo gostil Obertstdorf od 19. do 21. januarja.

R. K.