Zajc zmagovalni oder zgrešil za pol točke

Poljakov na čelu s Stochom ni bilo v Franciji

11. avgust 2018 ob 20:02

Courchevel - MMC RTV SLO

Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc je na tekmi poletne velike nagrade v Courchevelu osvojil četrto mesto. Stopničke je zgrešil za pol točke.

Zajc je bil po prvi seriji peti (125,0 m), v drugi pa je s skokom 128,0 m pridobil še eno mesto. Za tretjeuvrščenim Čehom Romanom Koudelko je zaostal pol točke. Zmagal je Rus Jevgenij Klimov, drugi je bil Avstrijec Daniel Huber.

Anže Lanišek 12.

Poljakov na čelu z vodilnim v skupnem seštevku poletne turneje Kamilom Stochom ni bilo v Courchevel. Od Slovencev je točke osvojil še 12. Anže Lanišek, medtem ko so bili Domen Prevc (37.), Tomaž Naglič (45.) in Rok Justin (47.) prekratki.

V skupni razvrstitvi vodi Poljak Stoch s 300 točkami, najboljši Slovenec je Zajc, ki je s 127 točkami na sedmem mestu.

Naslednja tekma bo 19. avgusta v Frenštatu na Češkem.

SMUČARSKI SKOKI POLETNA VELIKA NAGRADA (M) COURCHEVEL, Francija Končni vrstni red: daljave točke 1. J. KLIMOV RUS 132,0/129,0 259,9 2. D. HUBER AVT 128,5/133,5 254,3 3. R. KOUDELKA ČEŠ 125,5/130,0 247,9 4. T. ZAJC SLO 125,0/128,5 247,4 5. J. SATO JAP 131,0/132,0 245,7 6. K. GEIGER NEM 121,0/129,5 245,4 7. H. GRANERUD NOR 125,5/124,5 236,1 8. R. JOHANSSON NOR 129,0/124,0 235,1 9. M. EISENBICH. NEM 127,5/124,5 232,8 10. J. BJÖRENG NOR 127,5/122,5 226,5 ... 12. A. LANIŠEK SLO 123,5/118,5 222,4 37. D. PREVC SLO 112,5 86,9 45. T. NAGLIČ SLO 104,0 75,8 47. R. JUSTIN SLO 108,0 72,4

A. V.