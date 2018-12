Dodaj v

Žan Košir bo vztrajal do Pekinga 2022

Letos bo izpustil le "nevarni Bad Gastein

10. december 2018 ob 14:53,

zadnji poseg: 10. december 2018 ob 15:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Žan Košir, najuspešnejši slovenski deskar na snegu, odlično razpoložen pričakuje novo sezono, v kateri, kot pravi, ne bo polovičarstva.

Žan Košir je na zadnjih dveh olimpijskih igrah osvojil tri medalje, zbirko pa želi še povečati v Pekingu. Odločil se je namreč, da bo v deskanju vztrajal vse do sezone 2021/22. Foto: Reuters

Deskarji bodo sezono svetovnega pokala začeli v četrtek v Carezzi. Zadnji treningi na prizoriščih prvih tekem Žanu Koširju vlivajo samozavest. "Nisem za sekundo hitrejši od drugih, kot sem bil nekoč, če nisem enakovreden, sem pa hitrejši od drugih slovenskih fantov, s katerimi smo skupaj trenirali. V Dolomitih so bile tudi druge ekipe, nismo sicer imeli neposrednih primerjav, a na oko nisem videl nikogar, ki bi bil boljši od nas. V Carezzi sem bil doslej dvakrat drugi, letos si želim zmagati, se pa zavedam, da bo težko. Vsekakor nisem tako dober, kot sem bil v svoji najboljši sezoni, a sem zagotovo konkurenčen, z malo sreče sem lahko visoko."

Snubijo ga velika podjetja

Poleg Koširja, zmagovalca svetovnega pokala sezone 2014/15, bodo v Carezzi od Slovencev nastopili še Rok Marguč, Tim Mastnak, Črt Ikovic in Gloria Kotnik. V napovedih je Košir previden, zaveda se, da uvrščanje na zmagovalni oder ni nekaj samoumevnega, še posebej v tako močni konkurenci. "Nekaj mladih je, predvsem iz vzhodnih držav, toda verjamem, da bomo glavno besedo vseeno imeli izkušenejši. Moj glavni cilj je ostati med tistimi, ki se na tekmah borijo za stopničke, in pa da bom po sezoni zdrav in nasmejan," pravi Košir, ki zna denar zaslužiti tudi na drugih področjih: "Spomladi so se mi ponudile tudi nekatere možnosti kaj zaslužiti, za velika podjetja sem nastopal kot motivator, a že poleti sem bil stoodstotno pri deskanju."



Preučil sem statistiko, ki pravi, da sem po številu kolajn najuspešnejši deskar. Enako število odličij ima le legendarni Shaun White, ki pa jih je zbral v akrobatskih disciplinah, ne alpskih. Zakaj ne bi poskušal osvojiti še ene? Zdaj sem si glavo naravnal v to smer in po navadi, ko si dam nekaj v njo, to tudi izpolnim. Žan Košir

Čeprav je po olimpijskem bronu v Pjongčangu omenjal možnost slovesa, zdaj namerava vztrajati še en olimpijski ciklus. "Želim vztrajati do Pekinga, podaljšali so mi zaposlitev, me plačali v skladu z mojo izobrazbo, ki je sedme stopnje, podaljšal sem sodelovanje s sponzorji, počutim se dobro. Sem mislil, da bom pred novo sezono nekako le na pol v športni karieri, a sem hitro ugotovil, da sem se še vedno sposoben stoodstotno predati športu, tudi, ko sem pred televizijo, delam vsaj raztezne vaje."



Statistika ga postavlja med velikane deskanja

"Poleti glavo razbistrim na Lefkasu, kjer pa nisem samo na počitnicah, ampak tam trdo delam. Vsekakor pa je za vztrajanje do Pekinga en pogoj: moram biti v stiku s svetovnim vrhom, če ne bom, bom končal kariero," je na novinarski konferenci pred sezono dejal 34-letni Tržičan in tudi razložil, kje je dobil zagon za podaljšanje svoje kariere. "Preučil sem statistiko, ki pravi, da sem po številu kolajn najuspešnejši deskar. Enako število odličij ima le legendarni Shaun White, ki pa jih je zbral v akrobatskih disciplinah, ne alpskih. Zakaj ne bi poskušal osvojiti še ene? Zdaj sem si glavo naravnal v to smer in po navadi, ko si dam nekaj v njo, to tudi izpolnim. Spotoma pa bomo videli, kako bo šlo."



Sezono začenja tudi Žan Košir.

Letos bo izpustil le "nevarni" Bad Gastein

Prejšnje tri sezone, v katerih je imel veliko težav z bolečinami v hrbtu, je izbiral tekme, dve sezoni je nastopil samo na Rogli, letos pa namerava opraviti vse tekme. "Z izjemo slaloma v Bad Gasteinu. To je sicer moje najuspešnejše prizorišče, toda izkušnje mi govorijo, da je tudi najnevarnejše za poškodbe, zato menim, da se mu je bolje izogniti. Bojim se tekem, kjer je slaba vidljivost, lani je bilo takih veliko, upam, da jih bo letos manj. Zelo si želim nastopiti in biti uspešen na prvi tekmi v Carezzi, ki bo pomembna za samozavest, želim biti dober doma na Rogli in tudi v Moskvi. Seveda pa je tu tudi svetovno prvenstvo v ZDA, kjer želim obogatiti svojo zbirko kolajn z največjih tekmovanj. Da nastopim na vseh tekmah, so si zaželeli tudi sponzorji, samo ena tekma, čeprav velika, jih ne zanima."



