Že zdaj razmišljati o olimpijskih igrah je nesmiselno

Zgodba Dareta Ruparja

26. november 2017 ob 07:37

Ruka - MMC RTV SLO

Ob začetku sezone so nordijski smučarji že po nepisanem pravilu običajno v Ruki na Finskem, kjer se je tudi letos začela sezona za tekače in kombinatorce.

Po tokratnem uvodu v Wisli v srednji Evropi pa so se na sever za ta konec tedna prvič v olimpijski zimi podali tudi smučarski skakalci. Vsak uvod nam po dolgotrajnem pripravljalnem obdobju ponuja obilo vprašanj in uvodne tekme so tiste, ki že pokažejo prve sadove opravljenega dela. Preden se podajo na tekmovališča nam športniki razumljivo povedo, da so svoje delo opravili po najboljših močeh in ni razloga, da jim tega ne bi tudi verjeli. Šele na prizoriščih pa tako tekmovalci sami kot strokovna vodstva vidijo, kaj so opravili v obdobju, ki ga običajno skorajda vsi začnejo s prvim majskim dnem.

Po le nekaj tekmah delati zaključke je seveda nesmiselno, saj ne smemo mimo tega, da je večina formo tempirala za glavni športni dogodek zime, do katerega je še 75 dni. Že zdaj moramo vedeti, da bo vsak uspeh v Pjongčangu vse morebitne slabe ali manj dobre dosežke hitro postavil v kot. Ampak tu bi se držal tiste, ki so jo pred olimpijsko sezono omenili vsi najbolj izkušeni v naši reprezentanci v klasičnih smučarskih disciplinah, da se sezona vendarle gradi iz tedna v teden in že danes razmišljati o dneh v Južni Koreji res nima smisla.

Že pred tednom dni v Wisli smo govorili o najslabšem uvodu v sezono med skakalci, odkar jih vodi Goran Janus. Ni malo tistih, ki so našega strokovnjaka, ki je v svojem obdobju nanizal vrsto odličnih izidov po le dveh spodrsljajih že menjavali. Tudi peto mesto na moštveni tekmi je prej kot ne plod nepazljivosti Poljaka Piotra Zyle, ki si je pred prvim skokom privoščil izključitev, saj je uporabil nedovoljen dres. Navkljub skoku manj pa so bili na končni razpredelnici Poljaki le za manj kot 25 točk za našo reprezentanco.

Zelo bled, da ne rečem slab uvod v sezono, so si privoščili tekači. Na prizorišču, kjer so prireditelji pred leti zaključni vzpon sprinta poimenovali po Petri Majdič in kjer je še nedolgo nazaj na zmagovalnem odru stala Katja Višnar, je 17. mesto Blejke premalo za zadovoljstvo. Nastop na razdaljah pa je bil v soboto v klasiki še slabši in zelo slab obet za nedeljski zaključek v zasledovanju. Toda najmanj za preostali dve postaji je slovenskemu taboru treba pustiti da dela v miru, čeprav se v tekaškem športu težko pripeti zgolj preblisk kot v skokih in se vse zapelje v pravo smer.

Za zdaj je redka svetla točka nordijskega uvoda kombinatorec Vid Vrhovnik, ki je na obeh tekmah začetka sezone pri 18 letih prišel do točk svetovnega pokala in obakrat za sabo pustil tudi nekdanjega mladinskega svetovnega prvaka Marjana Jelenka, ki pa očitno še ni našel poti izhoda iz krize, ki traja že skorajda celotno obdobje olimpijade, vse od Sočija. Vrhovnik je ob tem še mladinec, je pa po daljšem času eden redkih slovenskih kombinatorcev, ki morda celo več razmišlja o teku kot o skoku. Odkar pa imajo kombinatorci na tekmi na voljo le en skok je tek nedvomno tisti, ki prinaša tudi končni uspeh.

Dare Rupar, Val 202