Na Pokljuki se obeta biatlonski praznik. Foto: www.alesfevzer.com Jakov Fak in Klemen Bauer bosta najbrž tudi v novi sezoni najmočnejša slovenska aduta. Foto: www.alesfevzer.com

Želja organizatorjev je 30.000 gledalcev na Pokljuki

Skupaj z uradnimi treningi prireditev traja devet dni

28. november 2018 ob 17:32

V nedeljo se bo s tekmama mešanih štafet in mešanih parov na Pokljuki začela nova sezona svetovnega pokala v biatlonu. Nizke temperature gredo na roke organizatorjem, ki hitijo z zaključnimi deli.

Športni delavci na gorenjski planoti urejajo proge in najbrž bo že v četrtek, najpozneje pa v petek, urejeno tudi strelišče. "Na srečo imamo še nekaj dni za izdelavo kompaktnega snega, saj želimo vsem tekmovalcem zagotoviti enakovredne pogoje," je dejal generalni sekretar prireditve Tomaž Šušteršič in razkril, da je za letošnje tekmovanje prijavljenih 291 tekmovalcev in tekmovalk iz 32 držav.

Najbolj pestro bo prihodnji teden od srede dalje, ko se bodo biatlonci pomerili na posamičnih tekmah, sprintu in eni najzanimivejših disciplin – zasledovanju.

"Skupaj z uradnimi treningi prireditev traja kar devet dni in naša želja je, da bi si svetovni pokal ogledalo 30.000 ljudi. Za navijače smo pripravili tudi atraktiven spremljevalni program," še poudarja Šušteršič in ob tem navaja četrtek, ko bo v sodelovanju z največjo slovensko zavarovalnico Pokljuko organizirano obiskalo 2.500 otrok, drugi konec tedna, 8. in 9. decembra, pa bo obiskovalce zabaval ansambel Saše Avsenika.

Prva generalka za svetovno prvenstvo 2021

Pomen prireditve je poudaril tudi podpredsednik organizacijskega odbora Tim Farčnik, ki je poudaril, da je letošnja prireditev tudi prva, na kateri bodo začeli uvajati novosti, ki bodo del svetovnega prvenstva na Pokljuki leta 2021. "Uvajamo tudi nove sodelavce, ki bodo prevzeli pomembne naloge za SP," je še dejal in pohvalil ekipo, ki je lani pripravila in shranila več kot 25.000 kubičnih metrov snega, saj brez teh zalog letošnje tekme ne bi bilo, ob tem pa so na Pokljuki naredili tudi 3.000 kubičnih metrov umetnega. "Upam na lep uvod v sezono, a to je le začetek. Gremo strmo naprej proti SP-ju 2021."

Prireditelji tekme so štiri dni pred začetkom še enkrat poudarili tudi brezplačni prevoz, ki bo obiskovalcem Pokljuke na voljo s parkirišč Lip Bleda na Rečici, prvi avtobus pa bo na Rudno polje od tam odpeljal tri ure pred tekmo.

Ekipa za prvo tekmo bo določena v soboto

Skrivnost za zdaj ostaja slovenska udeležba na nedeljski tekmi. V slovenskem taboru namreč čakajo na četrtkov razplet tekem pokala IBU v Idreju, kjer bodo nastopila tri slovenska dekleta in si tam skušala priboriti nastop na svetovnem pokalu. "Močno upamo, da bo katera od deklet v četrtek naredila normo in da bomo lahko nastopili na obeh tekmah. Jasno je, da bodo potem priložnost dobili najmočnejši trije v moški vrsti in tri dekleta. Kdo bo nastopal v kateri od disciplin, pa se bomo še dogovorili," je dejal glavni trener Uroš Velepec, ki bo nedeljske nastopajoče najbrž razkril šele v soboto.

Kandidati na moških tekmah za svetovni pokal so Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Teršan, Mitja Drinovec in Miha Dovžan, pri dekletih pa po slovesu Anje Eržen Urška Poje in Polona Klemenčič. V slovenskem taboru pa upajo, da se jim bo morda že ta teden pridružila še katera izmed mladih.

POKLJUKA, spored

Nedelja, 2. 12.:

12.00 mešane dvojice

14.30 mešane štafeta

Sreda, 5. 12.:

14.15 20 km posamično, moški

Četrtek, 6. 12.:

14.15 15 km posamično, ženske

Petek, 7. 12.:

14.15 10 km sprint, moški

Sobota, 8. 12.:

14.15 7,5 km sprint, ženske

Nedelja, 9. 12.:

11.45 12,5 km zasledovalno, moški

14.45 10 km zasledovalno, ženske

