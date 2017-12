Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 21 glasov Ocenite to novico! Organizatorji v Mariboru so izgubili boj z naravo. Foto: Bobo Fis potrebuje pred olimpijskimi igrami obe tekmi zaradi kvalifikacij tekmovalk znotraj ekip. Z našimi prijatelji v Kranjski Gori bomo to izpeljali skupaj. Še največji izziv bo zagotovitev dovolj prostih sob na Bledu. Srečko Vilar, generalni sekretar tekmovanja za Zlato lisico Takole pa je bilo danes v Kranjski Gori. Foto: MMC RTV SLO/Tina Hacler VIDEO Dragšič optimist kljub vi... Dodaj v

Zlata lisica iz Maribora v Kranjsko Goro

Snega je bilo v spodnjem delu premalo

28. december 2017 ob 11:06

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Alpske smučarke bi se morale prihodnji konec tedna boriti na tekmovanju za zlato lisico v Mariboru, a sta tekmi zaradi pomanjkanja snega odpovedani. Organizatorji so tekmovanje prestavili v Kranjsko Goro.

Ker je Maribor zajela otoplitev z dežjem, je bila tekma že nekaj časa precej v zraku, v četrtek pa so jo morali dokončno odpovedati. Prireditelji so zato Mednarodno smučarsko zvezo zaprosili za selitev na nadomestno prizorišče v Kranjsko Goro.

Fis je prošnji ugodil. To bo sedma selitev tekmovanja v Kranjsko Goro po letih 1976, 1988, 1991, 2007, 2012 in 2014.

Grogl pohvalil prireditelje

Kontrolor Hans Grogl je z vodjo tekmovanja Mitjo Dragšičem na pregledu smučišča na Pohorju ugotovil, da je snega v spodnjem delu proge premalo. "Naj najprej pohvalim prireditelje, ki so se res trudili vse do zadnjega in opravili vrhunsko delo. Zgoraj je tako dovolj snega tako za progo kot izletne cone, zaščitne ograje in ostalo. V spodnjem delu pa je premalo snega, za veleslalom je proga tudi preozka. Na žalost je vremenska napoved za naprej slaba, saj bo še vedno pretoplo. Še enkrat moram pohvaliti organizatorje, a proti vremenu se žal ne da," je po opravljeni snežni kontroli dejal Grogl.

Največji izziv: proste sobe na Bledu

"Kranjska Gora je tudi uradno rezervna proga Zlate lisice, zato je bila odločitev mednarodne federacije pričakovana, s selitvijo tja pa imamo tudi že izkušnje, zato bo vse lažje. Fis potrebuje pred olimpijskimi igrami obe tekmi zaradi kvalifikacij tekmovalk znotraj ekip. Z našimi prijatelji v Kranjski Gori bomo to izpeljali skupaj. Še največji izziv bo zagotovitev dovolj prostih sob na Bledu. Snega v Podkorenu je dovolj, proga je praktično že pripravljena. Naredili bomo vse, da bo Zlata lisica tudi v Kranjski Gori odlična športna prireditev in da bo po njej tudi njen finančni rezultat pozitiven," je ob potrjeni novici o selitvi tekmovanja v Kranjsko Goro dejal Srečko Vilar, generalni sekretar tekmovanja za Zlato lisico.

Prvič na Pohorju že leta 1964

Leta 2019 in 2020 bo tekmovanje v Mariboru na sporedu februarja, prihodnost ženskih tekem pod Pohorjem po letu 2020 pa je precej negotova, saj se mariborski organizatorji z Mednarodno smučarsko zvezo še pogajajo o tem, da bi ostali na koledarju svetovnega pokala. Tekmovanje za Zlato lisico je sicer eno najstarejših v svetovnem pokalu. Prva tekma na Mariborskem Pohorju je potekala že leta 1964.

