Zmagovalca uvoda v Tour de Ski van der Graaffova in Ustjugov

30. december 2017 ob 13:44,

zadnji poseg: 30. december 2017 ob 15:35

Lenzerheide - MMC RTV SLO, STA

Vesna Fabjan, Anamarija Lampič, Miha Šimenc in Luka Prosen so na šprintu v prosti tehniki v Lenzerheideju, kjer se je začela novoletna turneja v smučarskih tekih Tour de Ski, ostali brez točk.

V kvalifikacijah je bila Fabjanova 42., Lampičeva pa 67. Pri fantih je Šimenc končal na 48. mestu, Prosen pa na 66.

Trener Saracco: Imeli smo težave s smučmi

"Danes mislim, da smo imeli težave s smučmi. Nismo še povsem prepričani v to, a nekaj je moralo biti na tem, saj smo zaostali preveč sekund. Predvsem Vesna. Ana je imela zraven tega še slab dan. Jutri bomo videli, kako naprej, ali mora še na dodatne treninge v Planico, da bo tam v pravi formi. Luka je imel na državnem prvenstvu dobro tekmo, danes pa je prav tako preveč zaostal. Nihče se ni prebil v izločilne boje, tekma je bila slaba. Moramo priti v formo, pred nami so najpomembnejše tekme v sezoni v Planici in nato v Pyeongchangu. Jutri bodo sicer nastopili še vsi štirje tekmovalci, potem pa bomo videli. Če bo situacija boljša, bo Ana nadaljevala v Oberstdorfu, če ne, gremo z vsemi na trening za Planico in odmislimo tekmovanja za nekaj časa. Jutri bomo videli, ali smo danes imeli težavo samo s smučmi ali tudi s formo," je dejal glavni trener slovenske reprezentance Stefano Saracco.

Zmagovalca uvodne preizkušnje sta postala Švicarka Laurien van der Graaff in Rus Sergej Ustjugov. Za van der Graaffovo, ki je prvič slavila na tekmi svetovnega pokala, je na drugem mestu ciljno črto prečkala Američanka Sophie Caldwell, na tretjem pa svetovna prvakinja, Norvežanka Maiken Caspersen Falla. Ustjugov je za seboj pustil Italijana Federica Pellegrina in Francoza Lucasa Chanavata.

Naslednja tekma bo v nedeljo, ko je na sporedu zasledovalna preizkušnja. Tekačice čaka 10 kilometrov dolga tekma, tekače pa 15 km.

Šprint, prosto (Ž): 1. L. VAN DER GRAAFF ŠVI 2. S. CALDWELL ZDA 3. M. C. FALLA NOR 4. N. NEPRJAJEVA RUS 5. J. DIGGINS ZDA ... 42. V. FABJAN SLO 67. A. LAMPIČ SLO

Šprint, prosto (M): 1. S. USTJUGOV RUS 2. F. PELLEGRINO ITA 3. L. CHANAVAT FRA 4. R. FURGER ŠVI 5. R. HAKOLA FIN ... 48. M. ŠIMENC SLO 66. L. PROSEN SLO

SVETOVNI POKAL SKUPNI VRSTNI RED Ženske (11/31): 1. C. KALLA ŠVE 610 2. I. F. ÖSTBERG NOR 540 3. H. WENG NOR 538 4. M. BJÖRGEN NOR 493 5. R. HAGA NOR 480 ... 45. K. VIŠNAR SLO 31 53. A. LAMPIČ SLO 17 57. V. FABJAN SLO 14 65. A. ČEBAŠEK SLO 9 Moški (11/31): 1. J.-H. KLAEBO NOR 752 2. S. USTJUGOV RUS 432 3. A. BOLŠUNOV RUS 430 4. M. MANIFICAT FRA 428 5. A. HARVEY KAN 375

M. R., A. V.