Zmagovalec kvalifikacij Freitag; Prevc šesti, Damjan 11.

Tekma v soboto ob 16.30

29. december 2017 ob 13:18,

zadnji poseg: 29. december 2017 ob 18:11

Oberstdorf - MMC RTV SLO, STA

Najboljši skakalec sezone Nemec Richard Freitag je dobil kvalifikacije pred uvodno tekmo 66. novoletne turneje v Oberstdorfu. Peter Prevc je bil šesti, Jernej Damjan pa enajsti.

Kvalifikacije so se zaradi spremenljivega vetra in posledično prekinitev precej zavlekle. Prav pred nastopom Freitaga je žirija čakala kar nekaj minut. A Freitag je zdržal pritisk in s skokom 130,5 m slavil pred Japoncem Džuniširom Kobajašijem (133,0 m) in Avstrijcem Stefanom Kraftom (132,5 m).

Prevc delil šesto mesto s Kubackim

Prevc je skočil 127,0 m in si s Poljakom Dawidom Kubackim delil šesto mesto. V prvi seriji na izločanje se bo pomeril s 44. Nemcem Constantinom Schmidom. Damjan je pristal pri 125,5 m, v prvi seriji ga čaka Čeh Roman Koudelka.

17-letni Zajc proti 45-letnemu Kasaiju

Na tekmi bodo še 19. Timi Zajc (124,0 m), 26. Žiga Jelar (124,0 m), 36. Anže Semenič (119,0 m) in 46. Tilen Bartol (116,5), medtem ko je bil 57. Jurij Tepeš (111,5) prekratek. 17-letni Zajc se bo pomeril s 45-letnim Japoncem Noriakijem Kasaijem, Jelar z Rusom Jevgenijem Klimovom, Semenič z Norvežanom Robertom Johanssonom, Bartol pa z Norvežanom Johannom Andrejem Forfangom.

Tekma bo v soboto ob 16.30. Prenos bo na TVS 2 in na MMC-ju.

SKOKI - SVETOVNI POKAL (M) OBERSTDORF, kvalifikacije Vrstni red: daljave točke 1. R. FREITAG NEM 130,5 148,1 2. J. KOBAJAŠI JAP 133,0 142,1 3. S. KRAFT AVT 132,5 141,9 4. K. GEIGER NEM 130,5 141,8 5. J.-A. FORFANG NOR 140,0 141,7 6. P. PREVC SLO 127,0 140,0 . D. KUBACKI POL 130,5 140,0 8. S. LEYHE NEM 128,5 138,9 9. R. KOBAJAŠI JAP 129,0 138,4 10. M. EISENBICH. NEM 128,0 137,9 ... 11. J. DAMJAN SLO 125,5 135,3 19. T. ZAJC SLO 124,0 127,5 26. Ž. JELAR SLO 124,0 124,8 36. A. SEMENIČ SLO 119,0 117,3 46. T. BARTOL SLO 116,5 112,2 57. J. TEPEŠ SLO 111,5 99,8

OBERSTDORF, pari prve serije



JELAR (SLO/26) - KLIMOV (RUS/25)

KOT (POL/27) - AIGNER (AVT/24)

STOCH (POL/28) - FETTNER (AVT/23)

HUBER (AVT/29) - GRANERUD (NOR/22)

PASCHKE (NEM/30) - FANNEMEL (NOR/21)



STJERNEN (NOR/31) - TANDE (NOR/20)

KASAI (JAP/32) - ZAJC (SLO/19)

LEAROYD (FRA/33) - ZYLA (POL/18)

DESCHWANDEN (ŠVI/34) - AMMANN (ŠVI/17)

SCHLIERENZAUER (AVT/35) - SIEGEL/NEM/16



SEMENIČ (SLO/36) - JOHANSSON (NOR/15)

NOUSIANEN (FIN/37) - WELLINGER (NEM/14)

PEIER (ŠVI/38) - HAYBÖCK (AVT/13)

DESCOMBES SEVOIE (FRA/39) - HULA/POL/12

KOUDELKA (ČEŠ/40) - DAMJAN (SLO/11)

KOŽIŠEK (ČEŠ/41) - EISENBICHLER/NEM/10

AALTO (FIN/42) - R. KOBAJAŠI (JAP/9)

STURSA (ČEŠ/43) - LEYHE (NEM/8)

SCHMID (NEM/44) - P. PREVC (SLO/7)

INSAM (ITA/45) - KUBACKI (POL/6)



BARTOL (SLO/46) - FORFANG (NOR/5)

WANK (NEM/47) - GEIGER (NEM/4)

HAMANN (NEM/48) - KRAFT (AVT/3)

TAKEUČI (JAP/49) - DŽ. KOBAJAŠI (JAP/2)

BOYD-CLOWES (KAN/50) - FREITAG (NEM/1)

Spored 66. novoletne turneje

Sobota ob 16.30:

Oberstdorf, 1. tekma novoletne turneje

Nedelja ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, kvalifikacije

Ponedeljek ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, 2. tekma turneje

Sreda, 3. januarja, ob 14.00:

Innsbruck, kvalifikacije

Četrtek, 4. janurja, ob 14.00:

Innsbruck, 3. tekma novoletne turneje

Petek, 5. januarja, ob 17.00:

Bischofshofen, kvalifikacije

Sobota, 6. januarja, ob 17.00:

Bischofshofen, 4. tekma novoletne turneje

M. L., A. V.