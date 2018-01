Zmagoviti skok Stocha v novo leto, Bartol in P. Prevc med deseterico

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

1. januar 2018 ob 12:35,

zadnji poseg: 1. januar 2018 ob 16:19

Garmisch-Partenkirchen - MMC RTV SLO

Poljski smučarski skakalec Kamil Stoch je dobil tudi drugo tekmo novoletne turneje v Garmisch-Partenkirchnu. Med najboljšo deseterico sta končala dva Slovenca, Tilen Bartol in Peter Prevc.

20-letni Bartol je s petim mestom prišel do uspeha kariere (pred tem 16. mesto iz Oberstdorfa), a po polovici preizkušnje je kazalo še bistveno bolje. Na nemški olimpijski skakalnici je naredil tri odlične skoke. Da bo prvi dan novega leta srečen za skakalca SSK Sam Ihan, je nakazala že poskusna serija, ko je izkoristil ugodne razmere in bil s 139,0 m daleč najboljši. V prvi seriji je prav tako nastopil imenitno in s 136,0 m dolgo vodil. V paru je bil boljši od Avstrijca Michaela Hayböcka, ki je turnejo že dvakrat končal na stopničkah. V prvi seriji je bil boljši le branilec zlatega orla Stoch, ki je na prestižno turnejo štirih skakalnic prišel v izjemni formi.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Domen PREVC 115,0 / Tilen BARTOL 136,0 133,5 Žiga JELAR 125,5 124,0 Timi ZAJC 118,5 134,0 Peter PREVC 129,0 138,0 Anže SEMENIČ 120,5 / Jernej DAMJAN 126,0 138,0



V finalu je silovito napadel vodilni skakalec svetovnega pokala Richard Freitag, ki je bil pred turnejo prvi favorit za končno zmago. Nemški adut je s 137,0 m poskrbel za ekstazo med domačimi gledalci, ki se jih je v razprodani areni zbralo 21.000. Pred Bartolom je bila žirija zaradi premočnega vetra primorana narediti velik premor. Slovenski skakalec je zatem nastopil dobro, 133,5 m pa je zadostovalo za končno peto mesto. Freitag se je zavihtel na drugo, a Stoch je zdržal pritisk, pristal pri 139,5 m in za debelih sedem točk prehitel Nemca. Na oder za zmagovalec se je prebil še Japonec Džunširo Kobajaši, ki je bil po polovici preizkušnje z daljavo prve serije (137,0 m) prav tako tretji.



Po tekmi na olimpijski skakalnici čaka skakalce selitev v Avstrijo, kjer bodo v sredo kvalifikacije za četrtkovo tekmo na Bergislu v Innsbrucku, zatem bodo v petek kvalifikacije za sobotno tekmo v Bischofshofnu, kjer se bo turneja tudi končala.

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 135,5/139,5 283,4 2. R. FREITAG NEM 132,0/137,0 275,8 3. D. KOBAJAŠI JAP 137,0/131,5 269,2 4. A. FANNEMEL NOR 132,5/136,5 270,2 5. T. BARTOL SLO 136,0/133,5 136,0 6. A. STJERNEN NOR 132,0/137,5 268,7 7. K. GEIGER NEM 136,0/133,5 268,2 8. P. PREVC SLO 129,0/138,0 266,9 9. J. A. FORFANG NOR 124,0/138,5 263,4 10. S. LEYHE NEM 130,5/137,5 263,3 ... 13. J. DAMJAN SLO 126,0/138,0 259,3 21. Ž. JELAR SLO 125,5/124,0 238,6 22. T. ZAJC SLO 118,5/134,0 237,4 Brez finala: 34. A. SEMENIČ SLO 120,5 108,8 41. D. PREVC SLO 115,0 99,7 Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 135,5 137,4 2. T. BARTOL SLO 136,0 136,0 3. D. KOBAJAŠI JAP 137,0 135,2 4. K. GEIGER NEM 136,0 133,7 5. A. FANNEMEL NOR 132,5 131,3 6. R. FREITAG NEM 132,0 131,1 7. P. PREVC SLO 129,0 130,2 8. S. LEYHE NEM 130,5 128,4 . A. STJERNEN NOR 132,0 128,4 10. D. KUBACKI POL 126,5 126,2 ... 16. J. DAMJAN SLO 126,0 120,6 18. Ž. JELAR SLO 125,5 119,1 30. T. ZAJC SLO 118,5 105,1 Brez finala: 34. A. SEMENIČ SLO 120,5 108,8 41. D. PREVC SLO 115,0 99,7

T. J.