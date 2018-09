Anže Kopitar: Rad bi videl otroka jesti sladoled iz Stanleyjevega pokala

6. september 2018 ob 06:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Anže Kopitar bo čez nekaj dni v Los Angelesu začel priprave na 13. sezono, v kateri bi ga osrečil le en scenarij – kraljeva vrnitev na vrh Lige NHL.

Najboljši hokejist je gost uvodne epizode pete sezone podkasta Številke. Vabljeni k branju povzetka pogovora, v katerem se je Kopitar razgovoril o številnih temah – od življenja v Los Angelsu, novi sezoni do komentarja znane izjave Iztoka Čopa.



Otroci se po nekaj šalah sprostijo

Večji del poletja je preživel v Sloveniji. Julija je skupaj s Tomažem Razingarjem vodil hokejsko akademijo, na kateri je znanje predajal mlajšim rodovom. "Lepo je videti mlade fante, ki pridejo nasmejani, igrivi in se zabavajo na ledu," pravi Kopitar. Na začetku skupnega treniranja opaža pretirano spoštovanje: "Drugi ali tretji dan se fantje sprostijo, tudi jaz se rad malo pošalim, kar jih sprosti, tako je zelo zabavno."

Lekcija otrok: Hokej je zabaven

Nekateri starši so (ne glede na šport) izjemno ambiciozni in lahko že na začetku ukvarjanja želijo videti rezultate treningov. Anže tega pri svoji akademiji ne opaža, saj gre za enotedensko dejavnost in ne celoletni dogodek: "To je tako malo časa, v katerem ne bomo izumili tople vode. Pokažemo jim nove stvari, prisotnih je 16 trenerjev, vsak dobi priložnost delati z vsako skupino, vsak jim pokaže nekaj novega. Upam, da se fantje iz tega kaj naučijo." Otroci niso edini, ki se naučijo lekcije. "Malčki me spomnijo, kako zabaven je hokej. Ko med sezono pride 50. tekma, se mogoče vse malo vleče, takrat se spomniš, da je hokej zabava, da je to tisto, kar rad delaš. Ko si bil star 7, 8 let, si vstal ob šestih, da si šel lahko pred šolo na trening. Tega se potem zavedam in mi je potem veliko lažje," prizna vrhunski športnik.

Otroka bosta sama izbirala aktivnosti

Tudi sam je oče dveh otrok, za zdaj še ne načrtuje njune prihodnosti: "Stara sta tri in pol ter skoraj dve, kar je še veliko prezgodaj. Ko pa bo prišel čas, se bom držal tega, da bosta delala tisto, kar bosta sama hotela. Kar pa bosta izbrala, se bo tega treba lotiti 100-odstotno. Seveda mora biti prostor tudi za zabavo, ne bomo pa 'afen guncali'. Mislim, da je to pravi način, ni pa važno, kaj bosta delala."

Redko ujet v prometnih zamaških

V Los Angelesu živi že 12 let, mesto je znano po prometnih zamaških, prebivalci namreč v povprečju v enem letu tako preživijo kar 102 uri. Kopitar s tem nima pretiranih težav. "Moja hiša je tako od dvorane za trening kot letališča oddaljena približno 15 minut. V prometne zamaške padem, ko se moram peljati na tekme v Staples Center. Če promet teče normalno, sem v dvorani v 25 minutah, sicer se čas potovanja podvoji."

Nima težav z nadlegovanjem

Na mesto se je v dobrem desetletju navezal: "Zelo mi je pri srcu. V Ameriki pravijo, da je to 'home away from home'. Cela družina se tam počuti zelo domače. To bo moja 13. sezona, žena je z menoj že deset let. Tam preživimo več časa kot v Sloveniji, zelo dobro se počutimo. Tudi v samem mestu so nas zelo lepo sprejeli." Največje mesto na zahodni obali je prava meka zvezdnikov, zato nima težav z nadlegovanjem: "Hollywood je blizu, zato novinarji – sploh tisti, ki delajo za rumene časopise – bolj spremljajo filmske zvezdnike. Zdaj sta v mesto prišla še Zlatan Ibrahimović in LeBron James. S tem je hokej na področju prepoznavnosti naredil še korak nazaj, a še vedno imamo bazo navijačev, ki so super."

Zlatan človek z velikim karakterjem

Ibrahimović in Kopitar sta se srečala aprila. "Prišel je na našo tekmo, pred tekmo smo se na hitro slikali. Po koncu naše sezone sem šel na njihovo tekmo, po kateri sva se srečala in poklepetala. Je v redu človek, mogoče niti ni tak, kot se kaže v javnosti, je pa definitivno človek z velikim karakterjem. Zelo dobro se razumeva."

Pritisk ne prihaja od zunaj

V mestu ima ogromno pozornosti košarka, kjer so se po prihodu LeBrona Jamesa pričakovanja in pritisk še povečali. "Lakersi imajo veliko več zunanjega pritiska. Ta je sicer tudi pri nas, ampak mi ga imamo v garderobi, saj vemo, da smo zmožni odličnih predstav, to je pozitivni pritisk, ki te žene naprej. Od vsakega igralca pričakujemo maksimum, če bomo dali maksimum, smo dovolj kakovostni, da pridemo tudi na vrh. Vemo, da je kar nekaj ekip, ki so zelo dobre, na papirju boljše od nas. Prvi korak je dobro začeti sezono, nato priti v končnico, potem pa se list obrne. Začneš pisati novo zgodbo, takrat se ti mora vse poklopiti, vse mora biti na pravem mestu. Počutimo se zelo sposobne, imamo tiste dele, ki so potrebni za naslov," je odločen Kopitar, ki ima glede tega dobre izkušnje. Leta 2014 so Kralji namreč v prvem krogu končnice proti San Joseju že zaostajali z 0:3, a nato dobili naslednje štiri tekme in na koncu tudi dvignili Stanleyjev pokal.

Zadovoljen bi bil samo z naslovom

Jedro ekipe ostaja nespremenjeno, med Kralje pa prihaja še en veteran Ilja Kovaljčuk (ki je leta 2012 v dresu New Jerseyja izgubil finale prav proti LA-ju). Kopitar bi bil zadovoljen le z enim scenarijem: "Z naslovom. Vsi si želimo zmagati, ko enkrat res zmagaš, si tega še bolj želiš, ker veš, kako dober je občutek, ko si enkrat na vrhu. Nam je to uspelo dvakrat, vsakič, ko ti to ne uspe (ne glede na to, ali se sploh ne uvrstiš v končnico ali pa izgubiš v finalu), je razočaranje. Za nas je cilj tako le en – osvojiti Stanleyjev pokal. Vse, kar bo manj, bo razočaranje. Lani smo naredili korak v pravo smer, zdaj bo treba to nadgraditi, če se želimo vrniti na sam vrh. Pravo kemijo in dele imamo, zdaj se mora to še nekako sestaviti v veliko sliko."

Izgubil nekaj kilogramov in s tem veliko pridobil

Lani je v svoji 12. sezoni podrl vse svoje rekorde, podrobni spremljevalci Lige NHL so razlagali, da je bil fizično najbolje pripravljen do zdaj. Hokejist se s tem strinja: "Lansko poletje je bilo prelomno. Prva številka se je obrnila na 3, vedel sem, da je liga postajala hitrejša in da je treba nekaj narediti. Nekaj kilogramov sem shujšal, malo bolj specifično sem začel trenirati, da bi bil malce lažji, hitrejši in močnejši. Lani je bilo za mano zelo dobro poletje, kar velja tudi za letos. Počutim se vsaj tako dobro, če ne še malo bolje. V novo sezono bom šel samozavestno."

Več igralcev zadolženih za dobro vzdušje

Zadnja leta je tudi kapetan Kraljev, zato ga še bolj zanima vzdušje v garderobi, ki je pomembno pri gradnji ekipe: "Normalno, to je ena izmed nalog kapetana, da veš, kaj se dogaja v garderobi, ali se fantje dobro počutijo ali ne. Prejšnja leta, ko smo zmagovali, je bil kapetan Dustin Brown, takrat je večkrat rekel, da smo imeli v resnici vsaj pet igralcev, ki bi lahko nosili črko C. To še vedno velja, imamo nekaj starejših igralcev. Želim povedati, da to delo ni samo moje. Imamo res jedro igralcev, ki skrbi za celotno vzdušje. Znotraj garderobe smo na to zelo ponosni, saj smo zelo povezani."

Rad bi ostal Kralj do konca kariere

Kaj bi mu več pomenilo – da bi celotno kariero preživel v Los Angelesu, s katerim bi osvojil (denimo) tri naslove, ali zamenjal še nekaj klubov in končal s petimi naslovi? Na to vprašanje nima jasnega odgovora: "To je težko reči. Zadal sem si cilj, da bi ostal v Los Angelesu do konca kariere. Tu se počutimo zelo dobro, ko si malo starejši, je veliko odvisno od družine, otroci so v vrtcu in šoli, težko se je potem preseliti in iti v neki drug klub. Rad bi ostal v Los Angelesu do konca."

Nov naslov bi rad proslavil z otrokoma

Ne le, da bi v Kaliforniji rad ostal do konca kariere – s Kralji si želi osvojiti vsaj še en naslov: "Sanjam o veliko stvareh. To je gotovo cilj, ne bom rekel, da so to sanje, saj sem te že izpolnil z osvojitvijo naslova. Zdaj je cilj osvojiti vsaj še en naslov. V letih 2012 in 2014 še nisem imel svoje družine, takrat sem videl fante z otroki in kako so še malce bolj uživali. Z največjim veseljem bi rad videl, da bi Neža in Jakob jedla sladoled iz pokala. To bi bil res tisti vrhunec moje kariere. Srčno upam in verjamem, da se bo to enkrat zgodilo. Za ta cilj bo treba res trdo delati in vložiti veliko truda."

Želi si več spoštovanja med športniki

Anže Kopitar se je odzval tudi na izjavo Iztoka Čopa, ki je pred meseci športno javnost razburil z izjavo, da slovenski športniki, ki večinoma igrajo za tuje klube, direktno Sloveniji ne prinašajo slave, proti Kopitarju pa se je oglasil tudi leta 2012, ko je bil hokejist izbran za najboljšega športnika leta. "Po navadi sem raje tiho, ampak s to izjavo se ne morem strinjati. Ne vem, kdo je dal več k prepoznavnosti Slovenije. Jaz ali Goran Dragić ali Jan Oblak ali on ...? V mojih očeh bi se morali vsi športniki spoštovati, ne glede na to, ali veslaš, kegljaš, ali si judoist, ali igraš hokej na Jesenicah ali v Los Angelesu, igraš košarko za Olimpijo ali Miami. Da mi ne pomagamo k prepoznavnosti? S tem se absolutno ne strinjam. Veliko ljudi je reklo, da je ravno zaradi mene prišlo v Slovenijo, ne vem, koliko ljudi je to reklo zaradi njega. Nočem se spuščati v take konflikte, videl sem tudi, kako je javnost odreagirala na to. Športniki in nekdanji športniki bi se morali še malo bolj spoštovati."

Vabljeni k poslušanju celotnega pogovora, v katerem Anže Kopitar govori še o pomenu individualnih nagrad, Slavi Vojnovu (ki naj bi se vrnil v Ligo NHL), Patricku O'Sullivanu (nekdanjem soigralcu, ki ga je trpinčil oče), reprezentanci ...

Slavko Jerič