Dodaj v

Predstavitev podkasta Številke

Statična stran

4. december 2018 ob 13:07

MMC RTV SLO

Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

Podkast Številke je prva radijska oddaja na RTV Slovenija, ki je ustvarjena neposredno za splet. Njen namen je s številkami predstaviti različne teme - od športa do znanosti, od veselja do vesolja - o katerih nato razmišljajo gosti. Oddajo pripravlja novinar MMC-ja Slavko Jerič.

Številke skozi čas:

Podkast je nastal 9. januarja 2015, ko je v uvodni oddaji gostoval psiholog Janek Musek.

V prvi sezoni je bilo objavljenih 27 oddaj.

Statistična projekta Številke in Športni SOS sta 19. novembra 2015 prejela pohvalo Društva novinarjev Slovenije za inovativno, drugačno, privlačno, zabavno in zanimivo predstavitev statističnih podatkov.

Druga sezona je prinesla novih 41 epizod.

Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

Tretja sezona se je začela z gostovanjem ameriškega astronoma Setha Shostaka. Ob koncu leta 2016 so Številke pripravile pregled leta za TV Dnevnik. Maja je bilo na sporedu snemanje 100. oddaje, ki je potekala pred gledalci. Skupaj je bilo ustvarjenih 38 oddaj.

Številke so se v četrti sezoni vrnile v spremenjeni obliki. Klasični intervjuji so se umaknili pripovedni obliki, s tem se je spremenila tudi frekvenca. Oddaja po novem izhaja enkrat na mesec. Celotna sezona je konceptualna, saj je rdeča nit 'želja in strah'. Prva zgodba je bila posvečena Goranu Dragiću., skupaj je bilo ustvarjenih devet epizod.

Peta sezona se je vrnila v stari format, frekvenca pa se je zvišala na eno epizodo na dva tedna. Vmes je začel izhajati bratski podkast SOS-odmev.

Kontakt:

Svoje predloge, komentarje, kritike in vprašanja lahko pošiljate na elektronski naslov slavko.jeric@rtvslo.si.

Številke lahko spremljate tudi na Twitterju in Facebooku.

Vse oddaje lahko poslušate na 4D, pretočite pa si jih lahko prek iTunesov. Vabljeni, da tam pustite tudi oceno in komentar.



Slavko Jerič