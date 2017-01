Shaun Murphy: Namestiti izid ni težko, a ne bi mogel pogledati sinu v oči

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Shaun Murphy je svoj največji uspeh požel leta 2005, ko je postal svetovni prvak. Takrat je bil šele drugi igralec snukerja, ki je najbolj prestižni turnir osvojil kot kvalifikant. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Vsi igralci snukerja imajo svoje vzdevke, Murphyja poznajo tudi pod vzdevkom Čarovnik: 'Vzdevki pa se mi zdijo malo kičasti, so pa dobri za zabavo. Pred leti mi je uspel res dober udarec, nekdo v publiki je zakričal 'to je bila čarovnija' in tako se me je prijel vzdevek Čarovnik. A nisem čarovnik, če bi bil, bi poskrbel, da bi vse krogle izginile, a žal to ni šlo.' Foto: MMC/Miloš Ojdanić Ali je mogoče namestiti izid tekme? Ja, je mogoče, a sam osebno tega ne bi nikoli naredil. Ko bo moj mali sin odrasel, ga bom želel pogledati v oči in mu zatrditi, da sem se vsak dan svojega življenja boril po svojih najboljših močeh. Tako sta me vzgojila starša. A tako ne mislijo vsi. Nima vsak urejenega finančnega položaja, nekateri ljudje potrebujejo denar. Smo samo ljudje, smo krhki in imamo napake. Ljudje včasih delajo napake. O nameščanju tekem Včasih je živel v Manchestru, zato je redno hodil na tekme Manchester Uniteda: 'Z najboljšim prijateljem sva imela štiri sezonske vstopnice, zato sem skupaj z njim in njegovima otrokoma redno hodil na tekme rdečih vragov. To so bili res prijetni trenutki. Moja žena je profesorica kemije, dobila je novo službo na Univerzi v Nottinghamu. Ko je dobila to priložnost, sva se morala preseliti v drug del države. Zdaj živim precej oddaljen od Manchestra, s tem je tudi izginila možnost, da bi hodil na tekme.' Foto: MMC/Miloš Ojdanić Do zdaj mu je na profesionalnih turnirjih petkrat uspelo nanizati 147 točk. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Ko se otrok odloči, da gre po sledeh enega izmed staršev, je to zelo težko in nehvaležno, sploh, če je govor o športu. To smo videli že večkrat. Sin Jacka Nicklausa je skušal iti po očetovi poti in je postal golfist, a nikoli ni šel iz njegove sence. Sin Steva Davisa se je skušal udejstvovati v snukerju, enako velja tudi za sina Stephena Hendryja … Nisem prepričan, da je to uspešno. A če bi moj otrok želel postati igralec snukerja, bi ga pri tem seveda 100-odstotno podpiral, a mu bom najbrž raje skušal v roke dati palico za golf. Ali bi podpiral sina, če bi izbral isto pot? Shaun Murphy na trenutni jakostni lestvici zaseda 5. mesto. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Shaun Murphy se pripravlja na masters, največji turnir, ki šteje za jakostno lestvico in sodi med tri največje turnirje. Murphy ga je osvojil let 2015. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Sorodne novice Zgodba o snukerju: 22 krogel, dva igralca in en cilj Foto: Poker asov snukerja v Tivoliju zabaval gledalce Judd Trump za MMC: Niz 147 je na treningu nekaj običajnega

Shaun Murphy: Namestiti izid ni težko, a ne bi mogel pogledati sinu v oči

Podkast Številke (84)

6. januar 2017 ob 06:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odnos do sodnikov in pravil se precej razlikuje od športa do športa. Ena skrajnost je nogomet, kjer vidimo simuliranje prekrškov, druga pa snuker, kjer igralci celo sami priznavajo prekrške, ki jih sodnik ni opazil.

Na podkastu Številke ta teden govorimo o snukerju. Konec decembra so Slovenijo na ekshibiciji Best of snooker obiskali štirje velikani snukerja, med katerimi je bil tudi Shaun Murphy, ki je leta 2005 postal svetovni prvak. Anglež si je vzel čas tudi za Številke, na spodnjih povezavah lahko prisluhnete celotnemu pogovoru, spodaj pa sledi krajši povzetek intervjuja.

AVDIO: Vabljeni k poslušanju celotne oddaje v:

- slovenščini

- angleščini



V Ljubljani doživel božični utrip

Čeprav je bil Murphy v Ljubljani le en dan, se je veselil obiska: "Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki jih do zdaj še nisem obiskal. Zato sem še toliko bolj navdušen, da sem jo končno obiskal. V Angliji imam zelo dobrega prijatelja, ki rad potuje. Rekel mi je, da če bi kupil stanovanje v enem izmed evropskih mest, bi izbral prav Ljubljano. Tudi zato sem res težko pričakoval, da vidim to mesto. Skupaj z Markom Selbyjem sem v mestu preživel le nekaj ur. Sprehajali smo se po Ljubljani, obiskali božični trg in trgovine ter doživeli božični utrip. Ugotovil sem, da ima moj prijatelj iz Anglije prav."

Kako smučarji skakalci odkrijejo nadarjenost?

Murphy je po Petru Prevcu drugi svetovni prvak, ki je v nekaj tednih gostoval v Številkah. Čeprav prihaja z Otoka, spremlja tudi zimske športe: "Vsaka štiri leta si ogledam zimske olimpijske igre. Ko gledam smučarske skoke, se vedno vprašam, kako sploh odkrijejo svoj talent? Kako sploh vedo, da so zmožni tega? Kako odkrijejo, da se lahko spustijo po zaletišču s tako veliko hitrostjo in nato letijo po zraku? To je zame res neverjetno. Sicer pa zelo rad spremljam nogomet, sem velik navijač Manchester Uniteda in skušam čim bolj slediti njihovim rezultatom."

Uspeh v športu terja čas

Rezultati rdečih vragov po odhodu Alexa Fergusona niso več na tako visoki ravni, kar ga žalosti, a hkrati poudarja, da je vedno potreben čas: "Vedno se rad spominjam začetkov Alexa Fergusona, ko njegovi varovanci v štirih letih in pol niso osvojili prav nobene lovorike. Zato dobro razumem, da te stvari terjajo določen čas. Uspeh ne pride kar čez noč, ljudje pa pogosto mislijo, da uspeh v športu pride z danes na jutri. Ko sem pri 22 letih osvojil naslov svetovnega prvaka, so ljudje mislili, da mi je to uspelo slučajno, a to seveda ni res. Za svoj uspeh sem delal 14 let."

147 bolj razburljivo kot zmaga

Sveti gral snukerja predstavlja niz 147 točk. Murphy sodi med tiste igralce, ki ta niz cenijo celo bolj kot turnirske zmage: "147 točk simbolizira popolnost, v pravem zaporedju je namreč treba nanizati 15 rdečih in 15 črnih krogel, nato pa počistiti še vse preostale barve. Ko dosežeš 147 točk, pomeni, da za kratek trenutek dosežeš popolnost. To je dejansko bolj razburljivo, kot če osvojiš turnir. Kot profesionalni igralec sem veliko potoval po svetu in osvojil kar nekaj turnirjev, a 147 točk se ne zgodi prav pogosto, zato so ti trenutki toliko bolj posebni."

Popolni niz privošči tudi tekmecu

Ti trenutki so res redki, saj je bilo v celotni zgodovini profesionalne serije do zdaj le 126 takih serij. Ko poraženec na svojem stolu opazuje, kako si je tekmec že zagotovil zmago v igri, pogosto celo navija, da bi mu celo uspel niz 147. S tem se strinja tudi Murphy: "Absolutno. Ko igraš proti igralcu, ki preseže to kritično mejo, s katero si zagotovi zmago v tej igri, začneš stiskati pesti, da mu uspe 147. Pred dvema letoma sem v finalu svetovnega prvenstva igral proti Stuartu Binghamu. Zame je bil grozen položaj, saj sem se znašel v visokem zaostanku. Izgubil sem novo igro, v kateri je hitro nanizal več kot 100 točk, a nato zgrešil zadnjo rdečo kroglo. Čeprav sem precej zaostajal, sem bil razočaran, ker mu ni uspel popolni niz. Tudi moja družina, moj nečak … vsi so navijali, da bi mu uspelo. Moja žena ga je po dvoboju kar okarala."

Igralci sami priznajo napako, pri nogometu pa ...

To je eden od dokazov športnega duha v snukerju, saj se pogosto zgodi, da igralci sami opozorijo sodnike, da so storili prekrške. Shaun Murphy je opozoril, da je podobno pri golfu: "Če golfist nehote premakne žogico pred udarcem, to prizna. V snukerju je enako, če naredim prekršek, ki ga je nemogoče sploh opaziti, imam kot športnik dolžnost, da priznam svojo napako. Res pa ne obstaja veliko športov, kjer bi to videli. V nogometu pogosto vidimo položaj, v katerem žoga zapusti igrišče, igralci obeh ekip pa trdijo, da je žoga njihova. Ali pa, ko sodnik zapiska prekršek, nato pa ga vsi igralci obkrožijo … Tako obnašanje je sprejemljivo v nogometu, nikakor pa ni v snukerju in upam, da bo vedno ostalo tako."

Crucible je magnet, a dvorana je majhna

Za igralce snukerja vsako leto največji izziv predstavlja dvorana Crucible, ki gosti svetovno prvenstvo. To se bo letos zgodilo že 40-ič zapored. Po mnenju Angleža je prav zgodovina tista, ki dela razliko. O številnih zamislih, da bi se svetovno prvenstvo morda nekoč preselilo kam drugam, pa razmišlja: "To se bo morda res zgodilo. Denar in trgovski pogled na šport bosta nekoč prevzela snuker. Če se bo našlo večje prizorišče, večja dvorana in bogatejši pokrovitelji, ki so pripravljeni vložiti več denarja, se bo svetovno prvenstvo preselilo. Ne pozabimo, Crucible sprejme le 970 ljudi, zaodrje je zelo majhno, s tem je tudi poslovno druženje omejeno. Poslovno druženje pa je tisto, kar danes žene šport. V vsakem drugem športu je ta scena precej bolj razširjena. Crucible v tem pogledu preprosto ni dovolj velik za največji turnir leta, kar svetovno prvenstvo nedvomno je."

Najboljši igralec je Ronnie O'Sullivan

Odkar je Barry Hearn prevzel primat nad vodenjem snukerja, je ta šport šel čez precej sprememb, število turnirjev se je skoraj potrojilo, kar veseli tudi Murphyja. Med redkimi kritiki je Ronnie O'Sullivan, ki velja za pravi magnet tega športa. "Ronnie O'Sullivan je edinstven človek. Njegova zgodba je popolnoma drugačna, kot je pri večini igralcev snukerja, vsaj kar se tiče denarja. Odraščal je v premožni družini. Potovati po svetu samo zato, da bi služil denar, gotovo ni bila nikoli njegova sanjska želja. To zanj nikoli ni bila prioriteta. Zakaj bi si želel potovati po svetu? Želi si igrati le na največjih turnirjih in dvoranah. Ko stopi k mizi za snuker, je absolutni genij, kamorkoli gre, napolni dvorane. Trenutno je najboljši igralec snukerja. Vsi uživamo, ko ga gledamo igrati. A kot sem dejal, potreba potovati po svetu in si služiti denar za preživetje, ni bila zanj nikoli najpomembnejša prioriteta. Ko govori o snukerju, ga vsi poslušamo, ker ve več od vseh ostalih. Ko pa govori o preostalih stvareh, njegove besede vzamemo s kančkom rezerve," o petkratnem svetovnem prvaku meni Murphy.

Namestiti rezultat dvoboja ni težko

O snukerju se je pred leti veliko govorilo tudi zaradi Johna Higginsa in domnevnega prirejanje tekem. Murphy je priznal, da je prirediti rezultat dvoboja lahko, a pri tem poudarja: "Sam osebno tega ne bi nikoli naredil. Ko bo moj mali sin odrasel, ga bom želel pogledati v oči in mu zatrditi, da sem se vsak dan svojega življenja boril po svojih najboljših močeh. Tako sta me vzgojila starša. A tako ne mislijo vsi. Nima vsak urejenega finančnega položaja, nekateri ljudje potrebujejo denar. Smo samo ljudje, smo krhki in imamo napake. Ljudje včasih delajo napake. Pomembni vidik pri zgodbi o Johnu Higginsu pa je, da v resnici ni naredil ničesar napačnega. Ja, rekel je, da bi vzel denar, in ja, rekel je, da bi lahko izgubil, a tega v resnici ni naredil. Na ta vidik ljudje pozabijo."

Za božič dobil mizo za snuker in se zaročil

Pogovor je nastal dva dneva pred božičem. Ta praznik ima za Murphyja velik pomen, saj je pri osmih letih za božič dobil mizo za snuker, na ta dan pa se je pred dvema letoma zaročil. Tokrat se je božiča veselil, "ker bo to za naju z ženo prvi božič, ki ga bova praznovala s sinom Harryjem. Seveda je premajhen, da bi karkoli razumel. V tem trenutku je vse, kar ve, to, od kod dobi mleko. Mogoče bo pomen božiča razumel v nekaj letih. Z ženo se veseliva fantastičnega prvega skupnega božiča, pridružila se nam bo moja družina, nato bomo za novo leto obiskali ženino družino na Irskem. Kmalu se bom nato vrnil na treninge in se čim bolje pripravil za masters."

Vabljeni k poslušanju celotnega pogovora, v katerem se Shaun Murphy dotakne še številnih drugih tem, med drugim tudi dobrodelnosti. Kliknite na spodnjo sliko za aktivacijo celotnega pogovora.

VIDEO Murphy: Prijatelj ima prav, Ljubljana je čudovita

Slavko Jerič, @stevilkeMMC