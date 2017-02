Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ennio Morricone je leta 2007 dobil častnega oskarja, lani pa je prejel kipec za Podlih osem. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Žlahtnih deset iz zgodovine filmske glasbe

Gost podkasta je Mitja Reichenberg

23. februar 2017 ob 06:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če je treba izbrati en sam čut v povezavi s filmom, je to seveda vid, a filmi ponujajo estetski užitek še za en čut - sluh.

Ta teden bodo v Los Angelesu podeljeni oskarji, čemur pozornost namenjamo tudi v podkastu Številke, kjer izpostavljamo filmsko glasbo. Spodaj smo izbrali le deset skladateljev, ki so s svojim delom zaznamovali filmsko zgodovino. To seveda niso prav vsi najboljši, odličnih skladateljev je še seveda ogromno (vabljeni, da jih zapišete in ocenite v komentarjih pod tem člankom). V petek pa prisluhnite pogovoru s skladateljem in poznavalcem filmske glasbe Mitjo Reichenbergom.

Max Steiner (1888-1971)

Avstrijski skladatelj je bil eden od prvih velikanov filmske glasbe. Za svoje delo je prejel tri oskarje, s tem kipcem so bili nagrajeni Noč po izdaji; Sedaj, voyager in Odkar si odšla. A v ušesih odzvanjajo tudi številna druga dela, glasbo je namreč napisal tudi za filme King Kong, Jezebel, V vrtincu (1939), Casablanca, Iskalci, ...

Alfred Newman (1900-1970)

Rojstvo 20. stoletja je prineslo enega najplodovitejših kompozistov, ki je osvojil kar devet oskarjev, skupno pa je bil nominiran kar 43-krat. Njegovo ime najdemo podpisano v filmih Notredamski zvonar, Vse o Evi, Kako zelena je bila moja dolina, Kako je bil osvojen Zahod (1962), Najveličastnejša zgodba vseh časov ...

Bernard Hermann (1911-1975)

Gre za enega najplodovitejših avtorjev, ki je svoj podpis pustil v številnih filmskih žanrih. Njegovo prvo delo je bila glasba za kultni film Državljan Kane, partituro je napisal za znanstveno-fantastični film Dan, ko bo obstala glasba. Tik pred smrtjo je napisal glasbo kar za dva filma in oba sta se (že po njegovi smrti) potegovala za oskarja: Obsedenost in Taksist. Najbrž pa je najbolj znan po sodelovanju z mojstrom suspenza Alfredom Hitchcockom, napisal je namreč glasbo za Psiho (1960), Vrtoglavica, Sever-severovzhod, Mož, ki je preveč vedel, ...

Ennio Morricone (1928)

Ena od močnejših asociacij na tega italijanskega skladatelja je najbrž špageti vestern. Ustvaril je zvočno podobo za velik del filmov Sergia Leona, tudi slovito temo iz filma Dober, grd, hudoben (1966). Dolgo je veljal za nesrečnika na oskarjih, saj je bil (zaman) nominiran za filme Nebeški dnevi, Misijon, Nedotakljivi, Bugsy in Malena. Leta 2007 je prejel častnega oskarja, lani pa je končno dočakal veliki trenutek in bil nagrajen za Podlih osem.

John Williams (1932)

Za svoje delo je prejel kar 50 nominacij za oskarja (med posamezniki je bil večkrat nominiram le Walt Disney). Na svojih policah ima pet oskarjev, štiri zlate globuse, sedem baft in 23 grammyjev. Je zvesti sodelavec Stevena Spielberga, za katerega je napisal glasbo skoraj za vse filme. V njegovi zbirki najdemo glasbo tako za naslednje filme: Žrelo (1975), Vojna zvezd, Superman, Jurski park, Schlinderjev seznam, Reševanje vojaka Ryana, Amistad ...

John Barry (1933-2011)

Angleški skladatelj je napisal glasbo kar za 11 Bondovih filmov, ni pa se podpisal pod osnovno temo, ki je še pol stoletja po nastanku tako prepoznavna (to je spisal Monty Norman). Barry je bil nagrajen s petimi oskarji in sicer za filme Rojena v svobodi (tako za pesem kot glasbo v celoti), Lev v zimi, Moja Afrika (1985) in Pleše z volkovi.

Howard Shore (1946)

Kanadski skladatelj se je podpisal pod obe trilogiji Petra Jacksona Gospodar prstanov (2001) in Hobit. Med zveste sodelavce sodi tudi David Cronenberg, za katerega je napisal glasbo za skoraj 20 filmov (tudi Muha, Senca preteklosti). V njegovi zbirki najdemo še klasike, kot so Se7em, Tolpe New Yorka, Dvojna igra, Letalec, Philadelphia, ...

Alan Menken (1949)

Ameriški skladatelj je večino kariere posvetil glasbi za animirane filme, tako je ustvaril glasbo kar za štiri Disneyjeve animirane filme in prav za vsakega je prejel po štiri kipce. To so bili Mala morska deklica, Lepotica iz zver (1991), Aladin in Pocahontas.

James Horner (1953-2015)

Ameriški skladatelj je bil prav tako redni nominiranec pri filmskih nagradah. Dva oskarja je prejel za glasbo v spektaklu Titanik (1997), glasbo pa je napisal za še en megalomanski projekt Jamesa Camerona - Avatar. Opremil je še številne odmevne filme: Pogumno srce, Čudoviti um, Apolo 13, Polje sanj, ...

Hans Zimmer (1957)

Eden od danes najbolj uveljavljenih imen je brez dvoma Nemec Hans Zimmer. Najširša javnost ga je spoznala konec 80. let, ko je napisal glasbo za filma Rain Man. Oskarja je prejel za Levjega kralja, zvočno podobo je dal številnim spektaklom, kot so Gladiator, Zadnji samuraj, Tanka rdeča črta, Pirati s Karibov, zadnje čase pa tesno sodeluje s Christopherjem Nolanom, saj je obogatil trilogijo Temni vitez, Izvor (2010) in Medzvezdje.

Slavko Jerič, @stevilkeMMC