1.800 otrok migrantov združenih s starši, 700 jih ostaja v vladnih rokah

Sodnik iz San Diega vladi postavil ultimat

27. julij 2018 ob 08:58

Washington - MMC RTV SLO

Ameriška administracija je do sodno postavljenega roka na meji z Mehiko z družinskimi člani združila 1.800 otrok prebežnikov, a obenem sporočila, da več kot 700 otrok "ni primernih" za združitev s starši. Med njimi je 431 takšnih, katerih starši so že zapustili ZDA.

Med tistimi otroki, ki so znova v objemu svojih najbližjih, je 1.442 takšnih, ki so se staršem pridružili v ameriških centrih za priseljence, ter 378 takšnih, ki so bili združeni z družinami "v primernih okoliščinah", je sporočilo sodišče, kar po poročanju BBC-ja pomeni, da so jih poslali h kakšnemu sorodniku ali družinskemu prijatelju ali pa so v tem času dopolnili 18 let. Preostali otroci so še vedno ločeni od staršev zaradi "rdečega alarma za starše", kar pomeni, da so ameriške oblasti ocenile, da bi bilo v primeru združitve otrok s starši otrokovo življenje ogroženo, saj naj bi bili starši kriminalci ali prestopniki.

Trump pod pritiskom 20. junija obrnil ploščo

Ameriške oblasti so v skladu s politiko ničelne tolerance na meji z Mehiko pred tedni staršem priseljencev odvzele več kot 2.500 otrok. Ameriška in svetovna javnost je bila takrat ogorčena nad krutimi prizori objokanih in prestrašenih otrok, ki so ostali sami, zato je ameriški predsednik Donald Trump 20. junija popustil pod domačim in tujim pritiskom ter podpisal odlok proti ločevanju staršev in otrok. Nato je nastal problem, ker je zagotavljal, da se bo politika ničelne tolerance do nezakonitih prestopov meje nadaljevala, kar pomeni, da bodo starše še naprej zapirali kot kriminalce.

Ker jih ne bodo več smeli ločiti od otrok, jih bodo morali zapirati skupaj, vendar jih nimajo kam. V ZDA so namreč le trije ustrezni centri, kjer lahko zaprejo otroke in starše skupaj. Skupna zmogljivost je 3.000 ljudi, ti objekti pa so že polni. Trump želi zato namestiti postelje v šotorih po vojaških oporiščih.

Razpad sistema

Zvezni sodnik v San Diegu Dana Sabraw je junija nato vladi ukazal, da mora v 14 dneh vrniti vse otroke, mlajše od petih let, v roku 30 dni pa tudi vse starejše otroke. Do sodno določenega roka, ki je potekel 10. julija, je vladi uspelo najti in vrniti le polovico od okoli 100 otrok, mlajših od petih let, podobne težave pa ima tudi s preostalimi, starejšimi od petih let, ki jih je morala vrniti do četrtka, saj nima urejenega sistema za spremljanje odvzetih otrok in njihovih staršev.

A. P. J.