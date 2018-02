10.000 Makedoncev na ulicah: "Ustavite grški rasizem"

Znani štirje predlogi za novo ime

28. februar 2018 ob 07:28

Skopje - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V Skopju je več tisoč ljudi protestiralo proti spremembi imena Makedonije, zbrani pa so med drugim zahtevali konec pogajanj z Grčijo.

Spor, ki se vleče že več kot 25 let, je Makedonijo ustavil na evroatlantski poti, sedanja vlada Zorana Zaeva pa je odločena najti kompromis. Zaev je sicer javnosti končno sporočil tudi, katera štiri imena je predlagal posrednik Združenih narodov. To so Severna, Zgornja, Vardarska Makedonija in Republika Makedonija Skopje.

Del grške javnosti, ki nasprotuje temu, da bi bila v imenu severne sosede beseda Makedonija, ki da je lahko le ime severnogrške pokrajine, je svoje nezadovoljstvo že pokazal z več protesti, nazadnje se je v Atenah zbralo okoli 150.000 ljudi.

Sinoči pa je na ulice kljub hudemu mrazu po podatkih organizatorjev prišlo okoli 10.000 Makedoncev, ki so sporočali, da želijo ubraniti ime države in identiteto naroda. "To smo, nihče nas ne bi smel spreminjati. Do zdaj smo bili Makedonci z večstoletno tradicijo." Po poročanju Reutersa naj bi protestniki zažgali grško zastavo.

Protestniki so se zbrali pred poslopjem misije Evropske unije in nato z makedonskimi zastavami in tranparenti, kot sta "Ustavite grški rasizem" in "Stop pogajanjem," pot nadaljevali do zgradbe parlamenta.

Ime letališča in avtoceste že brez Aleksandra Velikega

Za Makedonijo je sicer dogovor z Grčijo nujen, če želi priti v Nato in Evropsko unijo, številni Makedonci pa vse skupaj vidijo kot izsiljevanje, nezadovoljni so tudi s tem, da so iz imena letališča in bližnje avtoceste v znak dobre volje odstranili naziv Aleksander Veliki, Grčija pa ob rešitvi spora pričakuje tudi popravke makedonske ustave.

Reševanje spora je v zadnjih mesecih dobilo zagon, mnogi pa se bojijo, da bi se Makedonija, če bi se optimizem tudi tokrat končal brez rešitve, lahko znašla v novi globoki krizi.

Kot poroča Reuters, naj bi se Zaev marca srečal z grškim premierjem Aleksisom Ciprasom. "Seveda upamo, da bomo našli rešitev. Toda skrbeti moramo za dostojanstvo in identiteto obeh strani, saj prijatelji skrbijo drug za drugega," je dejal Zaev. Ko bosta državi dosegli dogovor, bo Makedonija izvedla referendum, na katerem bodo državljani odločili, ali podpirajo predlagano ime. "Če bomo ohranili dostojanstvo, to je zelo pomembna zadeva, potem bodo državljani seveda to podprli. Zakaj? Ker je od tega odvisna naša vključitev v Nato in Evropsko unijo," je še dejal Zaev.

K. T., Boštjan Anžin, Radio Slovenija