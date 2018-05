104-letni znanstvenik v Švici naredil samomor s pomočjo

"Nočem več živeti", je dejal novinarjem

10. maj 2018 ob 15:15

Basel - MMC RTV SLO, STA

Avstralski znanstvenik David Goodall je v starosti 104 let, potem ko so mu v domovini prepovedali iskanje pomoči pri smrti, v Švici naredil samomor s pomočjo.

Goodall sicer ni imel nobene neozdravljive bolezni, a se je kakovost njegovega življenja tako poslabšala, da se je odločil za smrt.

Ustanovitelj avstralske organizacije Exit International Philip Nitschke je na družbenem omrežju Twitter sporočil, da je Goodall umrl mirno ob 12.30. Na kliniki v Baslu so mu vbrizgali barbiturat Nembutal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Goodall, botanik in ekolog, sicer častni raziskovalec na Univerzi Edith Cowan v Perthu, se je iz Avstralije odpravil pred tednom dni, na poti v Švico pa se je ustavil še v Bordeauxu v Franciji, kjer je obiskal sorodnike. V Basel je prispel v ponedeljek.

"Nočem več živeti," je Goodall v sredo medijem pojasnil svojo odločitev. "Vesel sem, da bom imel jutri priložnost končati svoje življenje, in cenim pomoč zdravniškega osebja tukaj, ki mi bo to omogočilo," je dodal.

Goodall je izrazil upanje, da bo veliko zanimanje za njegov primer sprožil razpravo o spremembi zakonodaje na tem področju v Avstraliji in drugod po svetu. "Raje bi videl, da bi to naredil v Avstraliji, in močno obžalujem, da Avstralija zaostaja za Švico," je dodal.

Pomoč pri samomoru kazniva v večini držav

Pomoč pri samomoru je kaznivo dejanje v večini držav po svetu, do nedavnega tudi v Avstraliji. V zvezni državi Viktorija so jo namreč uzakonili lani, a bo zakon začel veljati šele leta 2019, nanaša pa se samo na kronično bolne bolnike, ki naj ne bi živeli več kot šest mesecev.

Med državami, kjer je samomor s pomočjo dovoljen, so Belgija, Luksemburg in Nizozemska.

Goodall se je na naslovnicah medijev znašel pred dvema letoma, ko so na univerzi presodili, da je neprimeren za nadaljnje delo oziroma je univerza izrazila zaskrbljenost za Goodallovo zdravstveno stanje. Potem ko je Goodalla podprla stroka z vsega sveta, so na univerzi odločitev spremenili. Na začetku leta je sam poskusil narediti samomor, vendar mu ni uspelo.

B. V.