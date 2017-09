106-letni Afganistanki Švedska zavrnila azil - grozi ji deportacija

Družina po balkanski poti do Švedske

5. september 2017 ob 09:42

Stockholm - MMC RTV SLO

106-letni Afganistanki, ki je na begu pred islamskimi skrajneži preživela nevarno pot do Evrope, pri čemer sta jo njen sin in vnuk nosila čez gore, puščave in gozdove, zdaj grozi deportacija iz Švedske, potem ko so tam zavrnili njeno prošnjo za azil.

Bibihal Uzbeki je težka invalidka in komaj še govori. Njena družina se je pritožila nad zavrnitvijo azila, je pa upravičena do treh pritožb, kar pomeni, da se postopek lahko kar dolgo zavleče. Prošnje za azil drugih članov družine Uzbeki so na različnih stopnjah priziva, navaja AP.

Odisejada Uzbekijevih se je začela leta 2015, ko so bili del vala beguncev, ki so v Evropo pripotovali iz Sirije, Afganistana, Iraka in drugih bližnjevzhodnih držav. Potovali so peš in z vlaki prek Balkana, vse do Švedske. Švedska agencija za priseljevanje je potrdila, da so priletnici res zavrnili prošnjo za azil, ob tem pa pojasnili, da starost sama po sebi ni podlaga za podelitev azila.

Uzbekijeva je skupaj s 17 družinskimi člani v begunsko taborišče Opatovac na Hrvaškem prispela oktobra 2015 po 20-dnevnem potovanju v Evropo. Velik del poti sta jo na ramenih nosila njen 67-letni sin in 19-letni vnuk.

Težko dokazati, kakšna nevarnost preti

Pismo, da je bila njena prošnja zavrnjena, je na njen naslov prišlo med muslimanskim postnim mesecem ramazanom. Svojci ji novice niso želeli sporočiti, a je postala ženica sumničava zaradi opazne užaloščenosti njenih vnukinj. "Moje sestre so jokale, zato jih je babica vprašala, kaj je narobe," je za AP pojasnil 22-letni Mohamad Uzbeki.

Skoraj nemudoma, ko so ji povedali, da so ji prošnjo za azil zavrnili, je zdravje Uzbekijeve začelo naglo pešati in zadela jo je kap.

Svojci menijo, da švedske oblasti nimajo nobenega posluha za tegobe Afganistancev, saj kar nekaj evropskih držav zavračajo azil Afganistancem iz delov države, ki veljajo za "varne". "Logika agencije za priseljevanje je, da v Afganistanu ni dovolj nevarno," je pojasnila Sanna Vestin, vodja švedske mreže skupin za podporo beguncev, ki pravi, da mnoga velika mesta, ki naj bi bila varna, zdaj niso.

Preden so se podali na Švedsko, je družina Uzbeki živela osem let nezakonito v Iranu. Afganistan so zapustili zaradi vojne in negotovosti, a, kot je povedal Mohammed Uzbeki, je težko dokazati, da družini ob vrnitvi grozi kaka konkretna nevarnost. "Če bi vedel, kdo so sovražniki, bi se jim preprosto izogibal," je dejal in kot potencialne grožnje navedel Islamsko državo, talibane in samomorilske napadalce.

K. S.