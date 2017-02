136 Turkov z diplomatskim potnim listom v Nemčiji zaprosilo za azil

Po podatkih nemške vlade je za azil zaprosilo 136 turških državljanov z diplomatskim statusom. Prošnje so vložili po poskusu državnega udara v Turčiji julija lani.

V odgovoru na poslansko vprašanje je nemško notranje ministrstvo pojasnilo, da nimajo podatkov, koliko med temi, ki imajo diplomatske potne liste, je diplomatov, vojakov, ki so nastanjeni v oporiščih Nata, ali članov njihovih družin.

Po neuspelem državnem udaru je vlada predsednika Recepa Tayyipa Erdogana sprožila obsežne čistke v vseh družbenih sektorjih, zdravstvu, šolstvu, vojski in sodstvu. Januarja je turško obrambno ministrstvo od Nemčije zahtevalo, da zavrne prošnje za azil okoli 40 turškim vojakom v Natu. Ankara tudi zahteva, da ji Berlin izroči domnevne prevratnike, ki bi se lahko zatekli v Nemčijo.

Zaostreni odnosi med Ankaro in Berlinom

Od poskusa državnega udara, za katerega Ankara obtožuje islamskega klerika Fethullaha Güllena, ki živi v ZDA, se je sicer na splošno povečalo število Turkov, ki so v Nemčiji zaprosili za azil. Lani jih je bilo 5.700, leta 2015 pa 1.700. Te razmere že nekaj časa ohlajajo odnose med državama. Ankara je celo obtožila Berlin, da "nudi zatočišče teroristom".

Nemčija na drugi strani kritizira obseg čistk v Turčiji. Med državama so odnosi od lani zaostreni tudi zaradi drugih vprašanj, še posebej zato, ker je nemški parlament kot genocid označil pokol Armencev v Otomanskem cesarstvu. V Nemčiji je sicer največja turška diaspora na svetu, saj živi več kot tri milijone Turkov.

Marca srečanje Erdogana in Putina

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je medtem potrdil poročanja turških medijev, da se bo ruski predsednik Vladimir Putin 9. in 10. marca v Moskvi sestal s turškim kolegom Erdoganom, poroča RT. Voditelja sta se srečala že lani oktobra v Carigradu, kjer sta razpravljala o obnovi trgovine, plinovodu in sodelovanju v Siriji, kjer Moskva in Ankara podpirata vsaka svojo stran. Odnosi med državama se v zadnjem času popravljajo, potem ko so se novembra 2015 po turški sestrelitvi ruskega letala drastično poslabšali. Tedaj je Rusija uvedla vrsto gospodarskih sankcij proti Turčiji.

Lani avgusta je Erdogan obiskal Rusijo, kar je bilo srečanje s Putinom po sestrelitvi letala. Turški predsednik je kasneje posla opravičilo in dejal, da je Moskva "prijatelj in strateški partner" Ankare, s katerim si turški vrh ne želi pokvariti odnose. Pred kratkim so bili v zračnem napadu ruske vojske ubiti trije turški vojaki v Siriji. Putin se je po incidentu takoj opravičil, Ankara pa je bila z ukrepi in izjavami Kremlja zadovoljna. Decembra je bil v Ankari ubit ruski veleposlanik Andrej Karlov. Erdogan je napad obsodil in sprožil preiskavo.

