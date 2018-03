17-letna Ahed Tamimi, ki je oklofutala izraelskega vojaka, za osem mesecev v zapor

Ahed Tamimi živi v vasi pod izraelsko okupacijo

22. marec 2018 ob 10:04,

zadnji poseg: 22. marec 2018 ob 10:16

Tel Aviv - MMC RTV SLO

17-letna palestinska aktivistka Ahed Tamimi, ki je bila posneta, kako klofuta in brca dva pripadnika izraelske vojske pred njenim domom na zasedenem Zahodnem bregu, je sprejela dogovor z izraelskim vojaškim tožilstvom, po katerem mora v zapor za osem mesecev.

Njena odvetnica Gaby Lasky je dejala, da bo glede na dogovor Ahed Tamimi priznala krivdo za napad, hujskanje in oviranje dela vojakov. Plačati bo morala tudi kazen v višini 5.000 šekelov (1.165 evrov), poroča Guardian. Zaporna kazen že vključuje čas, ki ga je Ahed Tamimi že preživela v zaporu. Kot je še dejala odvetnica, mora dogovor s tožilstvom še potrditi vojaško sodišče. Za Palestince na zasedenih ozemljih namreč velja izraelsko vojaško pravo, Izrael pa jim sodi na vojaških sodiščih.

"Ko so se odločili, da bo sojenje za zaprtimi vrati, smo vedeli, da ne bomo deležni poštenega sojenja," je na vprašanje, zakaj je Ahed Tamimi sprejela dogovor, odgovorila odvetnica. Kot poroča Independent, je Ahed Tamimi na sodišču novinarjem dejala, da "ni pravice pod okupacijo", sodišče pa je označila za "nezakonito".

Ahed Tamimi, ki jo je izraelska vojska aretirala decembra sredi noči, pri čemer ji ni bilo dovoljeno, da se brani s prostosti, je grozila večletna zaporna kazen zaradi 12 obtožb, vključujoč z obtožbami o napadu na izraelske sile in metanje kamnov.

Kot je dejala, je udarila vojaka kmalu po tem, ko je izvedela, da so izraelske okupacijske sile hudo ranile njenega 15-letnega bratranca. Ustrelile so ga v glavo z nabojem, prevlečenim z gumo.

Simbol palestinskega odpora

Najstnica je postala simbol palestinskega odpora proti izraelski okupaciji. Amnesty International je Ahed Tamimi označila za "Roso Parks Palestine". Organizacije za zaščito človekovih pravic so dejale, da ne predstavlja grožnje in da njen primer pooseblja brutalnost, ki izhaja iz polstoletne izraelske vojaške vladavine. Njena vas Nabi Saleh je že več let v središču protiokupacijskih protestov.

V noči, ko je bila aretirala Ahed, sta bili aretirana tudi njena mama Nariman Tamimi in sestrična. Obe sta prav tako sprejeli dogovor s tožilstvom.

V Izraelu pa so številni hvalili vojaka, družino Tamimi pa so obtoževali, da uporabljajo svojo hčer za provokacije. Drugi so pozivali k ostri kazni, češ da je zaradi njenih dejanj vojska izpadla šibka.

"Ne dekle, teroristka"

"Ona ni majhno dekle, ona je teroristka," je o Ahed Tamimi dejala izraelska ministrica za kulturo Miri Regev. "Skrajni čas je, da razumejo, da ljudje, kot je ona, spadajo v zapor, in da se jim ne sme dopustiti, da pozivajo k rasizmu in prevratu proti Izraelu," je dejala.

Izraelski minister za izobraževanje Naftali Bennett je po dogodku dejal, da si Ahed Tamimi in njena mati zaslužita, da "svoji življenji preživita v zaporu", poroča BBC.

Zaradi mednarodne pozornosti - primer so spremljali novinarji, diplomati in mednarodni opazovalci - je sodnik odredil, da poteka sojenje za zaprtimi vrati. Ahed Tamimi je sicer pozvala, naj bo postopek odprt za javnost, a je vojaško prizivno sodišče kljub temu, da tožilstvo ni imelo pripomb, to zavrnilo.

Izraelska organizacija B'Tselem medtem opozarja, da so palestinski mladoletniki žrtev "sistematičnih kršitev" njihovih pravic pod izraelskim vojaškim sodnim sistemom. Mladim osumljencem se pogosto svetuje, naj priznajo krivdo v zameno za krajšo zaporno kazen. Stopnja obsodb na izraelskih vojaških sodiščih je namreč več kot 99-odstotna.

Iz Amnesty International so sporočili, da "z obsodbo Ahed Tamimi na osem mesecev zapora izraelske oblasti potrjujejo, da jim ni mar za pravice palestinskih otrok in da nimajo namena spremeniti svojih diskriminatornih politik". Kot opozarja organizacija Human Rights Watch, je v izraelskih zaporih na stotine palestinskih otrok.

B. V.