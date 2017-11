20 let zapora za brata napadalca iz Toulousa

Med žrtvami trije vojaki, trije učenci in učitelj

2. november 2017 ob 21:49

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francosko sodišče je pet let po terorističnem napadu v Toulousu, kjer je Mohamed Merah ubil sedem ljudi, njegovega starejšega brata Abdelkaderja obsodilo na 20 let zapora zaradi sokrivde pri načrtovanju terorističnih napadov.

Sodišče pa je 35-letnika oprostilo točke obtožnice, po kateri je neposredno pomagal svojemu bratu pri umoru treh vojakov in napadu na judovsko šolo. Tako niso ugodili zahtevi tožilstva, da bi ga obsodili na dosmrtni zapor.

Mohamed Merah ubil sedem ljudi

Mohamed Merah je marca 2012 v treh strelskih napadih v Toulousu in Montaubanu ubil sedem ljudi, med njimi tri vojake ter tri učence in učitelja judovske šole. Meraha, ki je napad izvedel v imenu Al Kaide, je policija pozneje ubila.

Abdelkader Merah je pred sodiščem vztrajal, da je nedolžen. To je bil prvi večji proces v Franciji, povezan z večjim terorističnim napadom. Od takrat so Francijo pretresli še številni drugi napadi, ki so terjali številna življenja.

Sodišče je izreklo tudi kazen drugemu obtoženemu, Fettahu Malkiju, ker se je pridružil teroristični skupini in ker je Mohamedu Merahu priskrbel pištolo za napade. Malki bo moral v zaporu preživeti 14 let.

Oba obsojena imata za pritožbo na voljo deset dni.

A. V.