21-letni Iračan se je pet ur vozil pod avtobusom

Iračan je še na Hrvaškem

28. december 2017 ob 10:35

Zagreb - MMC RTV SLO

Po Balkanu se je razširila novica, da se je pod hrvaškim avtobusom na poti iz Beograda pet ur vozil 12-letni deček, a šlo je za 21-letnega Iračana.

Hrvaška policija je po poročanju srbskega portala b92.net demantirala, da je šlo za otroka, in sporočila, da gre za tujega državljana brez dokumentov. Kot je dodala policija, gre za 21-letnega prebežnika, ki jo po rodu Iračan.

Fant je potoval pod avtobusom hrvaškega prevoznika Čazmatrans, odkrili pa so ga blizu Ivanić Grada, okoli 40 kilometrov od Zagreba. V omenjenem podjetju so sporočili, da je fant v Beogradu zlezel pod avtobus in se z obema rokama in nogama prijel za os, ki združuje zadnji dve kolesi. "Tako se je držal neverjetnih pet ur," je dejal Dražen Pavlović iz Čazmatransa. Ne gre za prvi primer, je dodal. Podobnega so nedavno zaznali na liniji med Podgorico in Dubrovnikom.

Eden od potnikov na avtobusu je dejal, da so prebežnika odkrili po hrupu pod avtobusom. "Nekje pred Ivanić Gradom smo slišali močno razbijanje pod avtobusom. Najprej nekoliko šibkejši, potem pa vse glasnejši zvok. Takoj ko se je avtobus ustavil, je mali ves umazan zlezel izpod avtobusa pri kolesih. Opotekal se je, bil je vidno v šoku," je dejal Anđelko Nežić.

Policija je še sporočila, da je bila slepemu potniku nudena zdravniška pomoč in da ni dobil nikakršnih poškodb. Policija še preverja okoliščine, v katerih je Iračan prišel na Hrvaško. 21-letnik je sicer še vedno na Hrvaškem.

Po zaprtju balkanske begunske poti na začetku lanskega leta so v Srbiji obtičali številni prebežniki. Po najnovejših podatkih jih je tam še okoli 4.500, ki želijo nadaljevati pot na zahod in sever Evrope.

B. V.