75.000 ljudi v Romuniji podprlo boj proti korupciji in neodvisno sodstvo

Ljudje menijo, da želijo politiki rešiti svojo kožo

21. januar 2018 ob 08:32

Bukarešta - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Romunijo so zajeli novi množični protesti, na katerih je po podatkih romunskih medijev v Bukarešti 50.000, po vsej državi pa skupaj 75.000 ljudi protestiralo proti rahljanju protikorupcijske zakonodaje in poskusom poseganja v neodvisnost sodstva.

"Tatovi", "proti kriminalu, korupciji", "ne prisilite nas, da zapustimo domovino" so bila nekatera izmed sporočil, ki so jih množice protestnikov zapisale na transparente ali vzklikale med pohodom po ulicah romunskih, pa tudi nekaterih drugih evropskih mest, je za Radio Slovenija poročal Boštjan Anžin.

Tu sem, da bi živela v svobodni državi, ki ni polna skorumpiranih ljudi, je dejala ena izmed protestnic. Vladajoči socialdemokrati in njihovi partnerji iz stranke Alde so namreč potrdili sporni zakon, ki po mnenju kritikov posega v neodvisnost pravosodja in ogroža pravno državo ter uvaja spremembe pri imenovanju in nadzoru sodnikov in tožilcev in druge novosti, ki naj bi ohromile preiskave.

Kritike so prihajale iz Bruslja, Washingtona, urada romunskega predsednika, od sodnikov, tožilcev. O zakonu zdaj presoja ustavno sodišče. Koalicija, ki je v enem letu zamenjala že dva premierja, pa načrtuje tudi razpravo o spremembah kazenske zakonodaje, med drugim bi opustili pregon nekaterih kaznivih dejanj, za druge bi znižali kazni. Pred enim letom se je podoben poskus sprevrgel v največje proteste po padcu komunizma konec osemdesetih let.

Številni Romuni so prepričani, da politiki sporne zakone pišejo, da bi rešili svojo kožo. V postopkih sta namreč predsednika obeh domov parlamenta, tudi vodja socialdemokratov Liviu Dragnea, ki je bil že obsojen zaradi sodelovanja v volilni prevari in zato ni mogel postati premier, zdaj pa ga sumijo, da je sodeloval pri zlorabi evropskih sredstev.

B. V.