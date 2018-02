Abas v Varnostnem svetu pozval k mednarodni konferenci

Kushner in Greenblatt pripravljata nov predlog mirovnega načrta

21. februar 2018 ob 08:58

New York - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Palestinski predsednik Mahmud Abas je v Varnostnem svetu pozval k priznanju palestinske države in pripravi mednarodne konference do sredine leta, na kateri bi začrtali pot za priznanje. Zavrnil je možnost mirovnih prizadevanj pod vodstvom ZDA, ker so Jeruzalem priznale za izraelsko prestolnico.

"Za rešitev palestinskega vprašanja je ključnega pomena vzpostavitev večstranskega mednarodnega mehanizma, ki bi izhajal iz mednarodne konference," je dejal Abas na rednem mesečnem odprtem zasedanju VS-ja. Abas je sicer VS nazadnje nagovoril leta 2009. Po njegovih besedah bi mednarodna konferenca vodila do članstva Palestine v svetovni organizaciji, medsebojnega priznanja z Izraelom in novega mednarodnega mehanizma za končno rešitev. V nagovoru je Izraelu očital, da je okupacijo spremenil v stalno kolonizacijo in da se obnaša kot država, za katero mednarodno pravo ne velja.

Posebni odposlanec ZN-a za Bližnji vzhod Nickolay Mladenov je v svojem nagovoru, v katerem je opisal položaj na Bližnjem vzhodu, dejal, da mora mednarodna skupnost še naprej zagovarjati bistvene spremembe v izraelski politiki do naselbin in dodal, da trenutno ne gre za pogajanja med enakovrednima partnerjema.

Haley: Ne bomo se preganjali za Abasom

Ameriška veleposlanica pri ZN-u Nicki Haley je Združenim narodom očitala, da so preveč protiizraelski, kar je razlog, da napredka pri razrešitvi palestinsko-izraelskega vprašanja ni. Abasu je tudi očitala, da je takoj po svojem nastopu zapustil dvorano. Palestinski predsednik je namreč po koncu govora odkorakal iz dvorane, pri čemer je obrnil hrbet izraelskemu veleposlaniku pri ZN-u Dannyju Danonu, ki je bil na vrsti za njim. Kot je dejala Haleyjeva, so ZDA pripravljene pomagati, vendar pa se ne bodo preganjali za njim (op. Abasom), če tega noče. Dotaknila se je tudi spornega priznanja Jeruzalema za prestolnico Izraela, ki je po njenem nujen korak za premik zadev naprej. 14 od 15 držav članic VS-ja kot tudi večina članica ZN-a je sicer potezo ameriškega predsednika zavrnilo.

Danon je zavrnil Abasov poziv k priznanju Palestine in poudaril, da so edina pot do državnosti pogajanja z Izraelom, Abasu pa očital, da zavrača dialog, zaradi česar da je del problema.

Za glavnimi igralci so svoje mnenje povedali še preostali, med njimi ruski veleposlanik pri ZN-u Vasilij Nebenzja, ki je pozval k obnovi pogajanj med Izraelci in Palestinci ter ponovil, da je Rusija pripravljena gostiti ta pogajanja in pomagati tudi drugače. Nebenzja se je zavzel za ohranitev arhitekture ureditve spora na Bližnjem vzhodu.

Srečanje za zaprtimi vrati

Po zasedanju sta se Trumpov svetovalec za Bližnji vzhod Jared Kushner in ameriški odposlanec za Bližnji vzhod Jason Greenblatt, ki pripravljata nov mirovni načrt, za zaprtimi vrati sestala s 15 veleposlaniki držav članic Varnostnega sveta. Podrobnosti predloga za zdaj še niso znane, ameriški državni sekretar Rex Tillerson je pretekli teden sporočil le, da "dobro napreduje". Tiskovni predstavnik Bele hiše Josh Raffel je dejal, da bodo načrt predstavili, ko bo pripravljen in ob pravem času.

K. T.