Abdeslam se brani z molkom in zaupa v Alaha

Sojenja za teroristični napad ne bo pred letom 2019

5. februar 2018 ob 07:56,

zadnji poseg: 5. februar 2018 ob 15:20

Pariz - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V Bruslju se je začelo sojenje Salahu Abdeslamu, glavnemu osumljencu za teroristične napade v Parizu novembra leta 2015. A najprej mu sodijo zaradi strelskega spopada z belgijsko policijo.

28-letnega Abdeslama, edinega preživelega med napadalci v Parizu, so prijeli 15. marca 2016 v bruseljski četrti Molenbeek, tri dni po strelskem obračunu s policijo, v katerem so bili ranjeni trije policisti. V obračunu je sodeloval tudi Sofiane Ayari, ki so mu prav tako začeli soditi v ponedeljek.

Abdeslam: Domneva nedolžnosti za muslimane ne obstaja

A Abdeslam prvi dan sojenja v Bruslju ni želel odgovarjati na vprašanja sodnika. "Moj molk ne pomeni, da sem kriminalec in da priznavam krivdo. Moj molk je moj način obrambe. Muslimanom se sodi in se jih obravnava na najslabše mogoče načine, brez milosti. Domneva nedolžnosti ne obstaja. Ne bojim se vas, ne bojim se vaših zaveznikov," je po poročanju BBC-ja Abdeslam povedal sodnici Marie-France Keutgen in dodal, da zaupa Alahu.

Ayari se je pridružil Islamski državi, a se nima za skrajneža

Abdeslamu in Ayariju grozi do 20 let zapora. Obtožena sta poskusa uboja več policistov in posedovanja prepovedanega orožja, pri obeh kaznivih dejanjih pa obstaja še "teroristično ozadje". Ayari je dejal, da se je v Siriji pridružil skrajni skupini Islamska država, se pa nima za skrajneža.

Sojenje bo potekalo do petka, pri čemer bo v sredo dan odmora. Abdeslam je zaprt v pariškem zaporu Fleury-Merogis, vendar bo med sojenjem ta teden v zaporu v kraju Vendin-le-Vieil na severu Francije. Vsak dan ga bodo prepeljali v 150 kilometrov oddaljeni Bruselj. Abdeslam v priporu s preiskovalci ni želel sodelovati. V okolici sodne palače v belgijski prestolnici, kjer poteka sojenje, veljajo izredni varnostni ukrepi. Sodno dvorano straži 200 policistov.

V Parizu umrlo 130 ljudi

Abdeslam, francoski državljan maroškega rodu, je edini preživeli izmed džihadistov, ki so 13. novembra 2015 izvedli več napadov v francoski prestolnici - v koncertni dvorani Bataclan, na nogometnem stadionu Stade de France in v restavraciji, pri čemer je umrlo 130 ljudi, več sto je bilo ranjenih. Teroristična celica, katere član je bil, naj bi bila poleg tega vpletena še v napad v Bruslju marca 2016, ki je zahteval 32 smrtnih žrtev. Po pričakovanjih se sodni postopek proti njemu v Franciji zaradi vpletenosti v teroristični napad ne bo začel pred letom 2019.

A. P. J., A. V.