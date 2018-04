Abdeslamu zaradi streljanja na policiste v Bruslju 20 let zapora

Sojenje v Franciji se ne bo začelo pred letom 2019

23. april 2018 ob 11:32

Bruselj - MMC RTV SLO

Sodišče v Bruslju je Salaha Abdeslama, edinega preživelega osumljenca za teroristične napade v Parizu novembra 2015, zaradi streljanja na policiste marca 2016 v Bruslju obsodilo na 20 leta zapora.

28-letni Abdeslam in soobtoženi 24-letni Sofien Ayari, ki je prav tako dobil 20-letno zaporno kazen, sta bila spoznana za kriva poskusa umora terorističnega značaja. To je najvišja zagrožena kazen za očitana dejanja. Sodnica Marie-France Keutgen je v obrazložitvi sodbe med drugim dejala, da ne more biti dvome o vpletenosti obeh v radikalna gibanja.

Strelski spopad s policijo

Dvojica je skupaj s še enim pomagačem 15. marca 2016 streljala na policiste, ki so hoteli preiskati stanovanje, v katerem so se skrivali po napadih v Parizu. Tretji teroristični osumljenec je bil v streljanju ubit, štirje policisti pa so bili ranjeni. Abdeslam in Ayari sta bila nato prijeta tri dni po strelskem obračunu v bruseljski četrti Molenbeek.

Abdeslam zaupa v Alaha

Abdeslam se je ob začetku sojenja 5. februarja na sodišču branil z molkom. Sodišče je obtožil pristranskosti do muslimanov in zatrdil, da zaupa v Alaha. Njegov soobtoženec Ayari je priznal povezave s skrajno skupino Islamska država, zanikal pa streljanje na policiste. Na izreku sodbe nista bila prisotna.

Novembra 2015 v Parizu umrlo 130 ljudi

Abdeslam je edini preživeli od džihadistov, ki so novembra 2015 v Parizu izvedli niz napadov, v katerih je umrlo 130 ljudi. Po napadih so ga iskali po vsej Evropi, prijeli pa v Bruslju štiri mesece pozneje. Sojenje proti njemu v Franciji naj se ne bi začelo pred letom 2019.

A. V.