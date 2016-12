Abe izrekel "iskreno ter večno" sožalje zaradi mrtvih v Pearl Harborju

Prelomni dogodek v drugi svetovni vojni

28. december 2016 ob 08:02

Šinzo Abe je v torek kot prvi japonski premier obiskal spominski muzej napada na Pearl Harbor 7. decembra 1941 in izrekel "iskreno ter večno" sožalje zaradi mrtvih tam in med drugo svetovno vojno.

Skupaj s predsednikom ZDA Barackom Obamo sta položila venca in simbolično odvrgla cvetje v Tihi ocean. Obama je dejal, da je Pearl Harbor sveti kraj, ki dokazuje, da lahko tudi najbolj globoke vojne rane prepustijo mesto prijateljstvu in trajnemu miru. Kot je poudaril, je zavezništvo ZDA in Japonske temelj miru na območju Azije in Tihega oceana ter sila napredka po vsem svetu.

Abe je na Havaje prispel v ponedeljek, ko je obiskal Nacionalno spominsko pokopališče Pacifika, kjer je položil venec, nato še eno pokopališče ter spomenik deveterici, ki je umrla v trčenju ameriške podmornice in japonske ribiške ladje leta 2001 blizu havajskega otočja.

V torek je kot prvi japonski premier obiskal osrednji spomenik napadu na Pearl Harbor 7. decembra 1941. Spomnik je posvečen bojni ladji Arizona, ki so jo japonska torpeda in bombe potopile skupaj z več kot 1.000 mornarji. Ladja sicer še vedno leži na dnu zaliva. Pearl Harbor je leta 1951 obiskal takratni japonski premier Šigeru Jošida, vendar spomenika Arizona takrat še ni bilo.

Brez opravičila

V napadu na Pearl Harbor je umrlo 2.400 Američanov. Abe se za japonski napad brez vojne napovedi sicer ni opravičil, kot se ni opravičil niti Obama, ki je pred pol leta kot prvi ameriški predsednik obiskal Hirošimo, na katero so ZDA leta 1945 odvrgle prvo jedrsko bombo. Zaradi neposrednih posledic bombe je samo do konca leta 1945 umrlo okoli 140.000 ljudi.

Obama in Abe sta se srečala tudi s preživelimi napada. Ameriška tiskovna agencija Associated Press navaja besede enega od njih, nekdanjega vojaka Alfreda Rodriguesa, ki je pozdravil Abejev obisk. "Vojna je vojna. Delali so, kar so morali in mi smo delali enako. Do Japoncev ne čutim nobenega sovraštva," je dejal Rodrigues, ki meni, da se Abeju ni bilo potrebno opravičiti.

Japonska je pred letom 1941 osvajala vzhodno Azijo predvsem z namenom pridobivanja surovin za svojo industrijo, bala pa se je le ameriške tihomorske flote, ki je bila zasidrana v Pearl Harborju, zato jo je hotela s presenetljivim napadom uničiti in za nekaj let odstraniti nevarnost svoji osvajalski politiki. Na njeno nesrečo je bilo nekaj bojnih ladij skupaj s praktično vsemi ameriškimi letalonosilkami na terenu in so se izognile uničenju in ZDA so lahko hitro prešle v ofenzivo.

