Abe želi izkazati spoštovanje žrtvam napada na Pearl Harbor

27. december 2016 ob 07:31

Honolulu - MMC RTV SLO/STA

Šinzo Abe se bo kot prvi japonski premier poklonil žrtvam napada na ameriško oporišče Pearl Harbor. Spominski muzej bo obiskal v družbi ameriškega predsednika Baracka Obame.

Pearl Harbor bosta voditelja obiskala po sestanku, ki bo njun zadnji pred koncem predsedovanja Obame. Prvič bosta skupaj voditelja ZDA in Japonske obiskala spominski muzej. Abe bo prvi japonski premier, ki bo obiskal osrednji spomenik napada 7. decembra 1941. To je bojna ladja Arizona, ki so jo japonska torpeda in bombe potopili skupaj z več kot 1.000 mornarji na krovu. Pearl Harbor je sicer že leta 1951 obiskal tedanji japonski premier Šigeru Jošida, a tedaj še ni bilo osrednjega spomenika Arizona, ki so ga odprli leta 1962.

Pred tremi tedni je minilo 75 let, odkar je japonska vojska napadla pacifiško oporišče ZDA na otoku Oahu. V napadu na tihomorsko ladjevje so umrli 2.403 ameriški vojaki, ob tem pa jih je bilo še 1.178 ranjenih. Ubitih je bilo tudi 65 japonskih vojakov. V napadu, ki je trajal eno uro in 15 minut, je bilo poškodovanih vseh osem bojnih ladij, ki so bile zasidrane v oporišču. Štiri je Japoncem uspelo potopiti, a ključne letalonosilke so bile v času napada na morju. Japonska je napadla s 353 letali, 328 ameriških letal pa je bilo po podatkih vlade ZDA v napadu poškodovanih oziroma uničenih, piše BBC.

Namen napada Japonske je bilo oslabiti ameriško ladjevje, da se ZDA ne bi mogle vmešavati v japonske vojaške akcije v jugovzhodni Aziji proti britanskim in nizozemskim, pa tudi ameriškim kolonijam. Po nenapovedanem in zahrbtnem japonskem napadu so ZDA silovito odgovorile. Američani so tedaj dejavno vstopili v vojno.

Obama letos obiskal Hirošimo

S Pearl Harborjem se je tako začel konec druge svetovne vojne. Američani so kot v odgovor napadli Japonsko in v Hirošimi odvrgli atomsko bombo. Maja je Obama kot prvi ameriški predsednik obiskal to japonsko mesto, kjer je za posledicami atomske bombe umrlo okoli 150.000 ljudi. Nagovor Obame je bil tedaj dobro sprejet, ko je govoril o trpljenju žrtev atomske bombe. A za napad se ni opravičil, kot se tudi zdaj ne bo Abe, je napovedal Tokio. Namen obiska premierja je izkazati spoštovanje žrtvam napada.

Japonski premier je na dvodnevnem obisku na Havajih. Pred Pearl Harborjem je obiskal že nekaj spominskih mest. Po pristanku na Havajih je najprej obiskal Nacionalno spominsko pokopališče Pacifika v Honoluluju, kjer je v spomin na žrtve napada položil venec. Zatem je obiskal še eno pokopališče in spomenik deveterici, ki je umrla v trčenju ameriške podmornice in japonske ribiške ladje leta 2001 blizu havajskega otočja.

