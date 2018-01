AfD prevzel predsedovanje trem odborom nemškega parlamenta

AfD bo največja opozicijska stranka

31. januar 2018 ob 19:54

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Poslanci skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) so bili v nemškem parlamentu izvoljeni za predsednike treh odborov - za proračun, pravosodje in turizem.

Običajno se predsednik odbora le določi, vendar je tokrat več članov odborov nasprotovalo imenovanju poslancev AfD-ja za predsednike, zato so bile potrebne volitve.

Predsedovanje odboru za proračun je prevzel poslanec AfD-ja Peter Boehringer. Glasnega nasprotnika evra so podprli AfD in liberalci (FDP), medtem ko so proti njemu glasovali v Levici. Konservativna unija CDU/CSU, socialdemokrati (SPD) in Zeleni so se glasovanja vzdržali.

Odbor za pravosodje bo prihodnja štiri leta vodil poslanec AfD-ja Stephan Brandner. Pravnika so sicer morali v turinškem deželnem parlamentu večkrat miriti zaradi rasističnih in seksističnih izjav. Danes je zanj glasovalo 19 navzočih članov odbora, proti jih je bilo 12.

Medtem pa so novega predsednika odbora za turizem Sebastiana Münzenmaierja podprli pri CDU/CSU-ju, FDP-ju in AfD-ju. Levica je glasovala proti, SPD in Zeleni so se vzdržali glasovanja.

Ob veliki koaliciji bo AfD največja opozicijska stranka

AfD so pred petimi leti ustanovili nasprotniki evra, pozneje pa se je stranka vse bolj razvijala v smeri desnega populizma. Do zdaj ji je uspel vstop v že 14 od 16 deželnih parlamentov, na septembrskih zveznih parlamentarnih volitvah pa je osvojila 12,6 odstotka glasov. Glede na to, da bo Nemčiji najverjetneje znova zavladala velika koalicija CDU/CSU-ja in SPD-ja, bo AfD z 92 poslanci v parlamentu največja opozicijska stranka. S tem pa ji po pravilih bundestaga pripada mesto predsednika odborov za proračun, turizem in pravosodje, pojasnjuje nemški portal Deutsche Welle.

Praviloma morajo predsedniki odborov te sklicevati ter organizirati in voditi njihovo delo. Veljajo predvsem za moderatorje, ki iščejo kompromise in vodijo razprave.

A. V.